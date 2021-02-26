Российский майнер на компьютере Байкал БК-Б занимается активной добычей малоизвестной криптовалюты
Криптовалютная лихорадка захватила мир. Но ведь вы уже это знаете, а значит никто из наших читателей не удивиться росту цен на видеокарты, безумным майнерам, скупающим всё под чистую, а также перекупщикам, готовых ради наживы продать компьютер своей бабушки, вытянув оттуда старенькую Radeon RX 480. Это значит, что нужна действительно любопытная информация, и она есть.
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Заглянув на популярный ресурс f2pool можно увидеть насколько прибыльна та или иная видеокарта в наиболее востребованных криптовалютах. Чаще всего нас с вами интересует Эфир, ведь именно эти цифровые деньги привлекают десятки тысяч майнеров с нашими игровыми карточками. Но не будем о грустном. Итак, в перечне есть криптовалюта Decred, которая имеет открытый исходный код и отличается от тысяч других тем, что каждый член сообщества ответственен за принятие решений о судьбе цифровых денег.
Всё это было скучно до тех пор, пока в числе активных майнеров не появился компьютер Байкал БК-Б. Неясно, сколько времени данный товарищ занимался добычей криптовалюты, ведь у нас есть данные только за 24 часа, а они неутешительны. Судя по всему, добыча ведётся с рабочего места, ведь подобных систем в руках у обычных пользователей немного, а главное – наш горе-шахтёр уходит в минус. Ясно, что никто не стал бы гонять электричество у себя дома, если вместо прибыли у него -0.38 доллара.
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Что же, раз российские майнеры перешли на Байкалы, то ситуация с видеокартами действительно критичная. Желать ему удачи не будем, ведь по сути он просто гоняет электричество по сети, не производя никакой пользы обществу.
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