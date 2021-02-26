Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Криптовалютная лихорадка захватила мир. Но ведь вы уже это знаете, а значит никто из наших читателей не удивиться росту цен на видеокарты, безумным майнерам, скупающим всё под чистую, а также перекупщикам, готовых ради наживы продать компьютер своей бабушки, вытянув оттуда старенькую Radeon RX 480. Это значит, что нужна действительно любопытная информация, и она есть.

реклама

Заглянув на популярный ресурс f2pool можно увидеть насколько прибыльна та или иная видеокарта в наиболее востребованных криптовалютах. Чаще всего нас с вами интересует Эфир, ведь именно эти цифровые деньги привлекают десятки тысяч майнеров с нашими игровыми карточками. Но не будем о грустном. Итак, в перечне есть криптовалюта Decred, которая имеет открытый исходный код и отличается от тысяч других тем, что каждый член сообщества ответственен за принятие решений о судьбе цифровых денег.

анонсы и реклама Много <b>MSI RTX 3060</b> в продаже <b>RTX 3060 MSI Gaming X</b> в Compeo.ru <b>RTX 3060</b> MSI Eagle в Compeo.ru RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :) RTX 3070 в наличии, смотри цены Еще одна RTX 3070 по сниженной цене Необычная RTX 3080 - цена сильно больше 200 тр RTX 3090 всего на 10% дороже чем 3080 На порядок снижена цена на LG NanoCell 55" RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3090 -20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое RTX 3070 дешевле всего в Compeo.ru <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% 30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде Много RTX 3090 в XPERT.RU

Всё это было скучно до тех пор, пока в числе активных майнеров не появился компьютер Байкал БК-Б. Неясно, сколько времени данный товарищ занимался добычей криптовалюты, ведь у нас есть данные только за 24 часа, а они неутешительны. Судя по всему, добыча ведётся с рабочего места, ведь подобных систем в руках у обычных пользователей немного, а главное – наш горе-шахтёр уходит в минус. Ясно, что никто не стал бы гонять электричество у себя дома, если вместо прибыли у него -0.38 доллара.

реклама

Что же, раз российские майнеры перешли на Байкалы, то ситуация с видеокартами действительно критичная. Желать ему удачи не будем, ведь по сути он просто гоняет электричество по сети, не производя никакой пользы обществу.