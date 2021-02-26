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Уже в марте в продажу поступит новое поколение процессоров Intel. Камушки будут построены на старом добром 14-нм техпроцессе, но нам обещали немалый прирост производительности в играх, а значит геймеры останутся довольны. Как оказалось, на пути любителей компьютерных игр могут встать высокие цены на процессоры линейки Rocket Lake.

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Ниже можно рассмотреть цены, представленные розничным продавцом. Неясно, учтены ли здесь налоги, но даже если учтены, стоимость кажется откровенно завышенной. К примеру, прямо сейчас в российских магазинах можно купить Core i9-10900K дешевле 40 000 рублей, что соответствует 550 долларам. А ведь нужно учитывать высокую налоговую ставку в РФ, которая добавляет как минимум 50 долларов.

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Новый Core i9-11900K оценён в 600 долларов, а бюджетный Core i5-11400 в немыслимые 215 долларов. А ведь даже у нас Core i5-10400 стоит 14 000 рублей, что по курсу не больше 189 долларов. Точно такая же ситуация и с другими представителями 11-го поколения.

Будем надеяться, что это только первая ласточка, ведь с такими высокими ценами противостояние со сверхскоростным Ryzen 7 5800X не выиграть. Ниже можно посмотреть на всю линейку представленных процессоров с ценами на площадке Milwaukeepc.