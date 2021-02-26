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Один из первых майнеров Биткоина после 10 лет ожидания продал монеты и стал миллионером

Несколько десятков виртуальных монет сделали кого-то миллионером
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С ростом стоимости Биткоина, многие из тех, кто ранее владел даже небольшой частью первой криптовалюты, стали рвать на себе волосы. Шутка ли, кто-то продал за бесценок пару монет, у других была реальная возможность купить цифровые деньги за пару центов, а некоторые так и вовсе потеряли доступ к кошелькам, на которых лежат миллионы долларов. Как оказалось, иногда деньги возвращаются к владельцам.

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Сегодня случилось крайне редкое событие. Так, неизвестный держатель 100 Биткоинов вывел их спустя 10 лет после добычи. Казалось бы, что в этом странного, ведь большая часть криптовалюты была добыта много лет назад. Здесь ситуация иная, ведь эти 100 монет лежали без движения больше 10 лет. Неизвестный владелец либо неожиданно получил доступ к своему кошельку спустя годы, либо сидел и терпеливо ждал, пока наступит время стать миллионером. 

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Кстати, по курсу на утро 26 февраля неизвестных майнер получил 5 миллионов долларов. Это не рекорд, ведь в начале января крупный держатель криптовалюты продал Биткоинов на 1.1 миллиард долларов. На тот момент это составило 124 946 монет. Если бы этот человек провёл сделку сегодня, то получил бы немыслимые 6.5 миллиарда долларов. 

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Давайте уточним. Дело в том, что все Биткоины уже много раз меняли своих владельцев. Они переходили из рук в руки, а здесь у нас почти что самые старые 100 монет, которые ещё никогда не поступали на другой кошелёк. 

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Наверное потому, что доллар за год вырос минимум на 10-12 рублей? Производителю нас рать какой у тебя курс в стране.
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Серегарус
18:55
в жопу владельцам магазинов пусть их затолкают
Видеокарты GeForce RTX 3060 появились в российских магазинах по ценам от 62 до 77 тысяч рублей
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