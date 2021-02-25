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Серия игр Dragon Age стала визитной карточкой студии Bioware. Спорить о том, насколько хороша или плоха была любая из частей, мы не будем, ведь у каждой есть свои фанаты, до сих пор создающие графические и пользовательские модификации. Dragon Age: Inquisition вышла в 2014 году, а разработка новой части стартовала уже в 2015. Как стало известно совсем недавно, она должна была выйти в 2018 году, но ряд неудач с запуском Mass Effect: Andromeda и Anthem привёл к тому, что часть сотрудников была переброшена на другие проекты.

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Неясно, насколько игра была готова, но именно в 2018 году случился перезапуск, о чём и объявила Bioware. Эта информация стала настоящим шоком для поклонников, ожидавших выхода в ближайшее время. Только к 2020 году студия осилила первый тизер, которые подтвердил, что главным злодеем Dragon Age 4 станет Солас, также известный как Ужасный волк. Точных дат выхода игры нам не сообщали, продолжая держать фанатов в неведении. Но сегодня появилась первая позитивная информация.

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Как стало известно, долгое время Bioware пыталась спасти Anthem. Увы, игра окончательно мертва, несмотря на прорывную механику и отличную графику. По словам представителя студии, было решено оставить попытки реанимировать нерабочий проект, а все сотрудники будут переброшены на Dragon Age 4.

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Больше почитать об этом можно здесь. Суть в том, что разработке Dragon Age 4 мешали неудачи с другими проектами студии. Сейчас игра стоит не первом месте во внутренних планах, а значит в интересах Bioware выпустить её как можно скорее. В любом случае увеличение штата сотрудников позитивно скажется на скорости и качестве.