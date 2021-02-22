Microsoft намерена удалить проигрыватель Flash Player из Windows 10 при помощи нового патча
Adobe отказалась от поддержки Flash Player ещё в конце 2020 года. Этот шаг привёл к множеству проблем на небольших сайтах, которые не могут себе позволить переход на более современные протоколы. Кроме того, в сети существует множество ресурсов, которые уже давно не поддерживаются, но позволяют пользователям получать доступ к редкой и мало доступной информации.
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Первой от проигрывателя отказалась Google, выпустив обновлённую версию Chrome без Flash Player ещё в середине января. О точно таких же планах заговорили разработчики всех крупных браузеров, построенных на базе движка Chromium. Скорее всего в течение нескольких месяцев мы окончательно попрощаемся со старым проигрывателем. Ну а тем временем очередь дошла до Microsoft, выпустившей небольшой патч для Windows 10 под названием Flash Player-killer.
На самом деле патч носит кодовое название KB4577586, но это не меняет сути дела, ведь после его установки вернуть Flash Player на компьютер будет невозможно. Что любопытно, вначале сообщалось, что обновление должно было установиться в автоматическом порядке, но многие пользователи уверяют, что KB4577586 находится в списке необязательных.
Вполне возможно, что в ближайшее время статус патча изменится, ведь Microsoft часто проводит поэтапную рассылку. Если вы не хотите ждать, то перейдите в Центр обновлений Windows и введите название KB4577586 в строке поиска. После этого можно его установить. Кстати, если вы хотите и дальше продолжать пользоваться проигрывателем, то установку патча стоит избегать.
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