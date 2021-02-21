Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Партнёр NVIDIA снизил цены на видеокарты GeForce RTX 2060/2070 за счёт ухудшения системы питания

Видеокарты станут дешевле, но могут сильно греться
[ ] для раздела Блоги
3
RTX 5000 16Gb подешевела, стоит рассмотреть вместо 3080/3070
RTX 3070 - новая волна роста цен, смотри
Еще один крутой нереф 3070 по суперцене
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Когда Биткоин достиг 40 тысяч, казалось, что видеокарты уже достигли своей пиковой цены. Удивительно, но NVIDIA ещё способна удивлять, ведь рост цен на видеокарты продолжается, а майнеры уже присматриваются к ещё не выпущенной GeForce RTX 3060. В этой ситуации производители предпринимают попытки удешевить конечный продукт. Теоретически, это должно позволить снизить стоимость видеокарт, хотя рынок может расставить всё по местам. 

реклама

Как сообщается, известный южнокорейский производитель Emtek нашёл возможность удешевления видеокарт GeForce RTX 2070/2060 за счёт упрощения системы охлаждения и питания. В первую очередь под нож попала медная пластина, которая должна была отводить тепло от графического чипа. Также, вместо четырёх тепловых трубок осталось всего две, а система питания похудела с 6+2 до 4+2 фаз. Что любопытно, тактовые частоты удалось оставить на прежнем уровне, а цена снизилась на 11.5%.

  • GeForce RTX 2060 Storm X Dual– 524 доллара
  • GeForce RTX 2070 Storm X Dual – 592 доллара
анонсы и реклама
RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам
32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке
<b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов
Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c)
4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь
Много RTX 3090 в XPERT.RU

реклама

У нас встретить продукцию южнокорейской компании почти нереально. Будем надеяться, что в отдельно взятой стране это позволит снизить цены. Хотя, учитывая их трёхкратный рост, 11% могут быть проглочены рынком, так, как будто ничего и не было. Кроме того, новинки могут сильно перегреваться и оказаться слишком шумными, не говоря уже о вопросах надёжности. 

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 3.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва игровых компьютеров: Core i5-10400F & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5600 ХТ
6
Обзор и тестирование корпуса Deepcool Gamer Storm Macube 310P
4
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 Ti
38
Watch Dogs Legion: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
15
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: февраль 2021
23
Assassin's Creed Valhalla и Assassin's Creed Odyssey: тестирование лучших игровых компьютеров
12
Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante 360
27
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
12
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix H470-I Gaming
14
Total War Saga: Troy – тестирование актуальных видеокарт и процессоров с участием Ampere
5

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: февраль 2021
18 февраля 2021 23
Ретроклокинг: доисторический Overclocking
13 февраля 2021 200
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe WD Black SN850 объемом 2 ТБ
11 февраля 2021 46
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 Ti
19 февраля 2021 38
Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante 360
16 февраля 2021 27

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Google выпустила скоростную версию Chrome с уменьшенным потреблением ОЗУ
16
Блокировка майнинга на RTX 3060 оказалась бесполезной - доход до 7$ в день при добыче Octopus/Cortex
296
Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 8 Pro и другие 47 смартфонов Xiaomi получили прошивку MIUI 12.5
8
Выясняем влияние майнинга на деградацию GPU - новая RTX 2080Ti vs 2080Ti после 1.5 лет добычи от TG
98
14 устройств Huawei получили операционную систему Harmony OS 2.0 вместо Android 11
3
Майнеры продолжают скупать игровые видеокарты – в продаже остались GeForce GTX 1660S и GTX 1050Ti
42
Обновление Windows 10 принесет новую функцию копирования и вставки файлов
10
Финальный список из 37 актуальных смартфонов HUAWEI претендующих на получение EMUI 11 в 2021 году
3
Стали известны характеристики Xiaomi Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 10 Pro Max
1
Энтузиаст сделал в GTA V реалистичную графику на современном уровне
12
Создатель Doom и Quake Джон Кармак предложил метод борьбы с перекупщиками видеокарт и консолей
39
Google Chrome скоро перестанет сильно нагружать оперативную память в Windows 10 и Android
7
Под видом новых майнинговых ускорителей NVIDIA может продавать добытчикам хорошо забытые старые
22
NVIDIA попросила Gigabyte отказаться от продажи видеокарты GeForce RTX 3090 Turbo
17
Энтузиаст создаёт несуществующие видеокарты NVIDIA и продаёт их на eBay
+
Новый Core i5-11600K продемонстрировал разочаровывающий результат, уступив Ryzen 5 5600X в Geekbench
15
Процессоры Ryzen 5 1600X, 2600X, 3600X и 5600X сравнили в играх
67
Ничего лишнего: Noctua готовит процессорные охладители серии Redux
32
У NVIDIA есть простой способ антимайнерской блокировки на новых видеокартах GeForce RTX 3080/3090
31
Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 8 и другие 20 смартфонов Xiaomi получили стабильную ОС Android 11
2

Популярные статьи

Простой способ сохраняться в играх, в которых не предусмотрены ручные сохранения
50
Обзор и тестирование корпуса Deepcool Gamer Storm Macube 310P
4
Моё мнение о теории необходимости подбора видеокарты к процессору
31
Мощь современного железа удивляет с оглядкой на прошлое
18
Обзор смартфона BQ Aurora 6430L
3
Битва игровых компьютеров: Core i5-10400F & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5600 ХТ
6

Сейчас обсуждают

Zmax
13:31
как это написал автор **** дебют процессоров Intel семейства Rocket Lake-S будет сопровождаться публикацией обзоров. Последние нужно готовить заблаговременно, для этого Intel *** Как это прочитал я **...
В состав наборов для обозревателей Intel Rocket Lake входит система жидкостного охлаждения
Сергей Шилов
13:29
Я не говорю, что Морровинд идеальная игра, просто мне не понравились некоторые аспекты Обливиона, которые для меня были очень важны. Это дело вкуса. Я знаю, что многим он нравится, и не вижу в этом ни...
Как The Elder Scrolls 4: Oblivion играется в 2021 году
Сергей Vorvort
13:28
У меня монитор 4К 144 Гц, я тебе уже говорил, лечи память. )
Intel Core i7-11700K взял верх над AMD Ryzen 7 5800X в тестовом пакете Geekbench 5
Коля Весельчаков
13:28
Я покупал в августе 2014-го свой комп на сокете 1150, и процессор i7-4790K стоил 14100р., а видеокарта MSI GTX 770 (4GB) стоила 14480р. То есть цена примерно одинакова. Впрочем, как сейчас обстоят дел...
Моё мнение о теории необходимости подбора видеокарты к процессору
wwr222
13:27
Не все так просто.Очень многое от самой игры зависит.Например,серия WRC.Там,убрав вертикалку можно получить намного больше кадров,чем частота моего монитора (т.к. 60Гц),но геймплей-сплошное супермикро...
Моё мнение о теории необходимости подбора видеокарты к процессору
Renegade1979
13:25
Известный производитель Emtek, которого тут никто не видел. Потому что их карты все сгорели, так и не попав на экспорт. У 2060 ядер как у 1070, и соотв. ей и охлад надо приличный
Партнёр NVIDIA снизил цены на видеокарты GeForce RTX 2060/2070 за счёт ухудшения системы питания
Григорий Пантюхов
13:25
Сейчас можно по цене видеокарты комп собрать.
Моё мнение о теории необходимости подбора видеокарты к процессору
Zmax
13:24
не хватает разве что новогодней елочной гирлянды))
В состав наборов для обозревателей Intel Rocket Lake входит система жидкостного охлаждения
Григорий Пантюхов
13:24
Очевидные вещи написал, но если проц на 775 сокете, брать дорогую видюху нет смысла, есть смысл менять все, а вот если проц например райзен 9 5го поколения, к нему уже нужна топовая карта амд, иначе п...
Моё мнение о теории необходимости подбора видеокарты к процессору
Paxton Fettel
13:23
Попробуй купи 3070 сегодня
В Battle.net появились довольно «кусачие» системные требования Diablo II Resurrected
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем