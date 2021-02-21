Партнёр NVIDIA снизил цены на видеокарты GeForce RTX 2060/2070 за счёт ухудшения системы питания
Когда Биткоин достиг 40 тысяч, казалось, что видеокарты уже достигли своей пиковой цены. Удивительно, но NVIDIA ещё способна удивлять, ведь рост цен на видеокарты продолжается, а майнеры уже присматриваются к ещё не выпущенной GeForce RTX 3060. В этой ситуации производители предпринимают попытки удешевить конечный продукт. Теоретически, это должно позволить снизить стоимость видеокарт, хотя рынок может расставить всё по местам.
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Как сообщается, известный южнокорейский производитель Emtek нашёл возможность удешевления видеокарт GeForce RTX 2070/2060 за счёт упрощения системы охлаждения и питания. В первую очередь под нож попала медная пластина, которая должна была отводить тепло от графического чипа. Также, вместо четырёх тепловых трубок осталось всего две, а система питания похудела с 6+2 до 4+2 фаз. Что любопытно, тактовые частоты удалось оставить на прежнем уровне, а цена снизилась на 11.5%.
- GeForce RTX 2060 Storm X Dual– 524 доллара
- GeForce RTX 2070 Storm X Dual – 592 доллара
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У нас встретить продукцию южнокорейской компании почти нереально. Будем надеяться, что в отдельно взятой стране это позволит снизить цены. Хотя, учитывая их трёхкратный рост, 11% могут быть проглочены рынком, так, как будто ничего и не было. Кроме того, новинки могут сильно перегреваться и оказаться слишком шумными, не говоря уже о вопросах надёжности.
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