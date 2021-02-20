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NVIDIA попросила Gigabyte отказаться от продажи видеокарты GeForce RTX 3090 Turbo

Всё дело в деньгах, ведь данная видеокарта оказалась невыгодна для NVIDIA
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Не все видеокарты создаются для игр. Существуют специализированные модели, которые устанавливают в центрах обработки данных, а также суперкомпьютерах, способных моделировать зарождение Вселенной и другие сложные явления. Наиболее производительным решением остаётся представитель новой архитектуры Ampere A100 от NVIDIA. Стоимость данной карты такова, что позволить себе её могут либо очень крупные компании, либо университеты, финансируемые государством или частными фондами. 

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Однако машинное обучение и нейросети интересуют всё больше учёных, а значит спрос на высокопроизводительные решения растёт. Как оказалось, многие потребители предпочитают GeForce RTX 3090, поскольку карта обладает множеством достоинств, что позволяет использовать её в вычислительных центрах, требующих невероятной производительной мощи. Ясно, что это не устраивает NVIDIA, предпочитающей продавать компаниям A100, которая стоит на 10 000 долларов дороже. 

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Как стало известно, Gigabyte создала одну из наиболее продвинутых видеокарт GeForce RTX 3090 Turbo. Модель обладала продуманной конструкцией, занимала два слота и предлагала ощутимый разгон и без того скоростной памяти. Сообщается, что данная модель пользовалась огромным спросом среди тех, кому нужна огромная вычислительная мощь по цене в 2 тысячи долларов вместо 12 000. 

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Теперь неожиданно Gigabyte объявила, что поставки модели более невозможны. Эксперты отмечают, что NVIDIA была недовольна тем, что потребители покупают GeForce RTX 3090 Turbo вместо A100. Есть все основания полагать, что именно NVIDIA повлияла на прекращение выпуска столь востребованной модели. Что любопытно, в продаже остаются всего несколько видеокарт, которыми часто заменяют более дорогую A100. Все три можно рассмотреть на изображениях выше. 

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Я разве сказал что их вообще не станут покупать? Просто цена будет ~50К за топ (при условии если представить что ни каких криптовалют вообще не существует)
NVIDIA попросила Gigabyte отказаться от продажи видеокарты GeForce RTX 3090 Turbo
Evgeniy Som
23:46
Вообще то в начале войны СССР реально вместе с немцами поделили Польшу, даже фоткались вместе, прям друзья на век.
NVIDIA может проиграть битву с майнерами, а недорогих видеокарт не будет до обвала криптовалют
terenty79
23:45
Сбербанк. Грефф лично прощения как то за это просил.
NVIDIA попросила Gigabyte отказаться от продажи видеокарты GeForce RTX 3090 Turbo
Денис Синяков
23:44
я слишком молод, чтобы смотреть на видеокарту пси-е разъемом кверху
NVIDIA попросила Gigabyte отказаться от продажи видеокарты GeForce RTX 3090 Turbo
Renegade1979
23:43
А там президенты за коррупцию тоже присаживаются )) это только в какой-то банановой Сирии Рами Махлуф, кузен Асада, с Башаркой на пару могут варавать, и всех пограбили так, шо народ повстал. Тогда Баш...
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