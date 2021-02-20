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Недавно в сети появилось видео с необычной видеокартой. Это GeForce GTX 340, которая получила 1 Гб видеопамяти, работающей на тактовой частоте 1700 МГц. На первый взгляд кажется, что перед нами обычный представитель 300-й серии, но на самом деле NVIDIA никогда ничего подобного не выпускала.

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Как оказалось, перед нами сильно разогнанная GT 240, сильно прокачанная энтузиастом. Напомним, данная модель имела: графический чип Tesla 2.0 с 96 шейдерными блоками, 1 Гб видеопамяти GDDR5 и была способна работать на тактовой частоте 500 МГц для GPU и 850 МГц для видеопамяти. Что любопытно, энтузиаст решил как следует покопаться в BIOS, после чего новая карта стала определяться как GeForce GTX 340. Мало того, он использовал эффективную систему охлаждения, после чего тактовые частоты удалось поднять до невероятных значений: 650 графический чип и 1700 видеопамять.

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Результаты работы можно посмотреть на видео. Увы, но даже разгон не сильно помог старой видеокарте, ведь в CSGO в разрешении 480р она с трудом тянет 30 кадров в секунду. Сообщается, что автор не только создаёт несуществующие видеокарты, но и продаёт их на eBay. Эта информация не подтверждена изображением, да и цену мы не знаем, но сам факт выглядит необычно. Якобы, найти их там довольно сложно.

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