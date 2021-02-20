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Несколько лет HUAWEI оставалась одной из самых популярных марок смартфонов на территории РФ. Покупатели привыкли, что китайский производитель всегда готов предложить подходящий товар в любой ценовой категории. Если человеку нужен бескомпромиссный флагман, он может обратить внимание на сгибаемый Mate Xs. Для ценителей качественной фотографии легко сделать выбор между Mate 40 и P40 Pro.

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Во многих случаях потребитель не хочет переплачивать за новинку, а значит его может устроить флагман предыдущего года, обладающий отличными показателями по сниженной цене. Ну а для экономных всегда доступен суббренд Honor. Телефоны этой марки часто совмещали мощную начинку с современным дизайном и стоимостью бодрых середняков других компаний. Сейчас от всего этого остались только осколки. Honor продан, количество смартфонов в 2021 году будет в несколько раз меньше чем годом ранее, а HUAWEI присматривается к сельскохозяйственному бизнесу.

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На этом фоне мы предлагаем вам ознакомиться с телефонами, которые точно получат новую прошивку Magic UI 4.0 или EMUI 11. Всего таковых насчитывается не более 37. Вполне возможно, что список расширится, но сейчас всё неопределённо. Больше внимания, конечно же, досталось аппаратам HUAWEI. Их в списке 24, в то время как Honor довольствуется только 13.

Нельзя не указать, что финальная стабильная версия доступна только на несколько флагманов, в то время как остальные имеют стабильную бета-версию, которая пока не начала распространяться на смартфоны пользователей по воздуху. Ориентировочные сроки выхода указывают на март для флагманов (Mate 20) и на апрель для всех остальных. Утверждать, что даты рассылки не сдвинутся, мы не можем, так как многие телефоны находятся в режиме теста с октября и должны были бы получить прошивку в начале зимы. Флагманы, включая серию P30, P40 и Mate 30, уже получили, либо начали получать финальную EMUI 11.

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