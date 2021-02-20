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Финальный список из 37 актуальных смартфонов HUAWEI претендующих на получение EMUI 11 в 2021 году

Наиболее полный список смартфонов HUAWEI, которые должны получить новую прошивку EMUI 11
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Несколько лет HUAWEI оставалась одной из самых популярных марок смартфонов на территории РФ. Покупатели привыкли, что китайский производитель всегда готов предложить подходящий товар в любой ценовой категории. Если человеку нужен бескомпромиссный флагман, он может обратить внимание на сгибаемый Mate Xs. Для ценителей качественной фотографии легко сделать выбор между Mate 40 и P40 Pro.

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Во многих случаях потребитель не хочет переплачивать за новинку, а значит его может устроить флагман предыдущего года, обладающий отличными показателями по сниженной цене. Ну а для экономных всегда доступен суббренд Honor. Телефоны этой марки часто совмещали мощную начинку с современным дизайном и стоимостью бодрых середняков других компаний. Сейчас от всего этого остались только осколки. Honor продан, количество смартфонов в 2021 году будет в несколько раз меньше чем годом ранее, а HUAWEI присматривается к сельскохозяйственному бизнесу. 

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На этом фоне мы предлагаем вам ознакомиться с телефонами, которые точно получат новую прошивку Magic UI 4.0 или EMUI 11. Всего таковых насчитывается не более 37. Вполне возможно, что список расширится, но сейчас всё неопределённо. Больше внимания, конечно же, досталось аппаратам HUAWEI. Их в списке 24, в то время как Honor довольствуется только 13. 

Нельзя не указать, что финальная стабильная версия доступна только на несколько флагманов, в то время как остальные имеют стабильную бета-версию, которая пока не начала распространяться на смартфоны пользователей по воздуху. Ориентировочные сроки выхода указывают на март для флагманов (Mate 20) и на апрель для всех остальных. Утверждать, что даты рассылки не сдвинутся, мы не можем, так как многие телефоны находятся в режиме теста с октября и должны были бы получить прошивку в начале зимы. Флагманы, включая серию P30, P40 и Mate 30, уже получили, либо начали получать финальную EMUI 11.  

  1. Huawei Mate 20 X 4G
  2. Huawei Nova 6
  3. Huawei Nova 5 Pro
  4. Huawei MediaPad M6 10.8
  5. Huawei P40 Pro
  6. Huawei Mate 20 Pro
  7. Huawei P30 Pro
  8. Huawei Mate Xs
  9. Huawei MediaPad M6
  10. Huawei MatePad 10.8
  11. Huawei P40 Pro+
  12. Huawei P40
  13. Huawei Mate 20 RS Porsche Design
  14. Huawei Mate 30 5G
  15. Huawei Nova 6 5G
  16. Huawei Mate X
  17. Huawei Mate 20 X 5G
  18. Huawei P30
  19. Huawei Nova 5T
  20. Huawei MediaPad M6 Turbo 8.4
  21. Huawei Mate 30 4G
  22. Huawei Mate 20
  23. Huawei Nova 7 Pro 5G
  24. Huawei Nova 7 5G

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  1. Honor Magic2
  2. Honor View30 Pro 
  3. Honor 20
  4. Honor 30S
  5. Honor 30
  6. Honor 20 Youth Edition
  7. Honor V20 
  8. Honor 30 Pro
  9. Honor 20 Pro
  10. Honor 30 Pro+
  11. Honor X10
  12. Honor View30 
  13. Honor 30 Youth
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