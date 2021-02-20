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До выхода новых процессоров Intel 11-го поколения осталось совсем немного времени. Известно, что флагманом станет 8-ядерный Core i9-11900K, который должен принести значительный рост производительности в играх. Мы пока не знаем, удастся ли ему обойти Ryzen 7 5800X, а значит победитель будет выявлен немного позднее, а вот о менее дорогом представителе семейства Rocket Lake-S появилась любопытная информация.

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Сегодня в тесте Geekbench засветился 6-ядерный Core i5-11600K. Это довольно мощный камень, обладающий разгонным потенциалом и лишь немногим не дотягивающий до 5 ГГц. К сожалению, сегодняшний результат нельзя назвать рекордным: 1565 в одноядерных задачах и 6220 в многоядерных. Для сравнения Ryzen 5 5600X выдаёт при таких же условиях 1600 и 7500 баллов соответственно. Назвать это провалом нельзя, ведь по показателям на одно ядро у нового чипа Intel всё не так и плохо, а вот в многоядерных задачах пока победа осталась за красными.

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Есть информация, что такие низкие показатели могли быть достигнуты из-за использования устаревшей материнской платы на чипсете Z490, а также памяти, работающей на частоте 2133 МГц. Будем надеяться, что релизные экземпляры окажутся куда быстрее, ведь пока всё выглядит разочаровывающе. Отметим, что оба процессора будут функционировать в одинаковой ценовой категории, а значит перед нами прямые конкуренты, выбор между которыми будет обусловлен только преимуществом в играх.