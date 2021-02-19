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Что делать, если видеокарты так сильно поднялись в цене, что купить их могут только сумасшедшие миллионеры? Правильно, создать свою собственную карточку. Не факт, что на ней можно будет поиграть, но это и не важно, ведь она всё равно будет радовать вас приятным жужжанием кулера долгими зимними вечерами. Скорее всего, именно так думал энтузиаст по имени Энтони, которые создал несуществующую видеокарту Voodoo 5 6000, производства знаменитой 3dfx.

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Voodoo 5 6000 должна была стать настоящим игровым монстром, основанным на кристалле VSA-100 (Napalm 30) от 3dfx. На тот момент карточка включала 14 миллионов транзисторов и выпускалась по 250-нм техпроцессу TSMC. На тот момент графический чип имел восемь пиксельных шейдеров с тактовой частотой 166 МГц, 128-битной шиной и пропускной способностью памяти около 2.6 Гб/с.

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Суть в том, что Энтони сделал не совсем точную копию оригинальной карты. Так, вместо зелёной печатной платы здесь установлена чёрная, сделанная на 3D-принтере. На ней запаяны четыре матрицы VSA-100 общей стоимостью 75 долларов. Есть вентиляторы и сопутствующая система охлаждения. Для питания используется дополнительный источник питания, поскольку Voodoo 5 6000 потребляла немыслимые по тем временам 60 Вт.

Энтони пошёл на небольшую хитрость, оснастив свою версию 4-контактным разъёмом Molex, что обеспечило карте нужное питание. По словам энтузиаста, видеокарта работает в штатном режиме, она подтянула старый BIOS и драйвера.