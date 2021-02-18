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Слухи о скором выходе видеокарты Radeon RX 6700 XT ходили давно. Предполагалось, что она станет главным конкурентом новой GeForce RTX 3060. В данный момент в сети нет правдоподобных тестов, а значит информация о производительности новинки находится на уровне предположений и не может считать убедительной. Тем не менее некоторые характеристики новинки уже известны.

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Ранее сообщалось, что это будет первая карта на базе графического чипа Navi 22 (получит приставку «XT»), который окажется сильно урезанной версией Navi 21 XL с 2560 ядрами и 192-битным интерфейсом. Сегодня стали известны две другие подробности. Так, Radeon RX 6700 XT поступит в продажу 18 марта, а значит в ближайшее время нас ждёт анонс от AMD. Предполагаемых цен пока нет, хотя в условиях криптобума видеокарты всё равно не доедут до магазинов, а несколько моделей, которые не подойдут китайским майнерам, будут реализовываться по ценам от 1000 долларов и выше.

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Источники уверяют, что надеяться на покупку Radeon RX 6700 XT не стоит, ведь поставки будут сильно ограничены. Это будет очередной бумажный анонс, который нужен скорее для поддержания престижа и выкатывании на рынок конкурента GeForce RTX 3060, чем для реальных продаж. Также указывается, что позднее или даже одновременно может выйти версия без приставки «XT» с 6 Гб видеопамяти.