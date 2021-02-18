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Время от времени в продаже можно встретить видеокарты с пассивным охлаждением. Чаще всего подобные модели основаны на бюджетных графических чипах и предназначены для тех, кто не использует ПК для игр, имея сверхчувствительные уши. Но это не значит, что не бывает беззвучных геймерских видеокарт, просто их сложнее встретить, и они не пользуются высоким спросом. Обычно, если пользователь так любит тишину и не хочет убивать свою мощную дорогую видеокарту, он монтирует на неё систему жидкостного охлаждения, что позволяет не только добиться желаемого результата, но и разогнать некоторые параметры карточки за счёт достижения стабильно низких температур.

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Необычный эксперимент провёл энтузиаст, решивший протестировать GeForce RTX 3080 без вентилятора. В специальный корпус с пассивным охлаждением Turemetal UP10 был помещён процессор Ryzen 5 5600X, все необходимые комплектующие и, конечно же, видеокарта. Вначале всё шло просто отлично, процессор вёл себя стабильно, а тишина радовала не только слух, но и глаз. Начальная температура составляла всего 18 градусов, при температуре окружающего воздуха немногим менее 14 градусов, но потом всё пошло не так, как задумывалось.

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Спустя 4 минуты и 17 секунд тест был остановлен. Всё дело в том, что графический чип в Furmark прогрелся до 87 градусов. Это не пиковая температура, но суть в том, что на кристалле GPU всё могло быть куда хуже, те более известно, что память на GeForce RTX 3080 и без того перегревается. Отметим, что видеокарта при этом потребляла 410 Вт.

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Эксперимент завершился неудачей, ведь даже сверхэффективный корпус за 800 долларов не способен сделать работу флагманской видеокарты стабильной в режиме пассивного охлаждения. Есть мнение, что при снижении тактовых частот и ручной настройке, можно было бы получить более интересный результат, но энтузиаст выключил систему раньше, чем к читателям в голову пришла эта гениальная мысль.