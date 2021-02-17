Крупный производитель видеокарт разозлил геймеров рекламой видеокарт GeForce RTX 30 для майнеров
Рано или поздно криптовалюта упадёт, а майнеры перестанут быть приоритетом для производителей видеокарт. Проблема в том, что в настоящее время никто не хочет отказываться от сверхприбылей, ведь шахтёры готовы платить за графические чипы двойную сумму, надеясь отбить вложения за короткий срок. Ясно, что в такой ситуации геймеры никуда не денутся, и все об этом прекрасно осведомлены.
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Игровое сообщество фактически парализовано, не имея доступа к доступным видеокартам. Многие эксперты призывают производителей выпустить отдельные серии для майнеров, насытив рынок готовыми решениями для добычи криптовалюты. Вот только создание такой продукции вызывает опасения. Представьте, вдруг Эфир резко упадёт до 200 долларов. Кому будет нужна GeForce RTX 3080 без возможности вывода информации на монитор? А обычная версия подходит обоим лагерям.
Видимо именно так думают ребята из ZOTAC, анонсировавшие новую Series White Edition, сделав для неё рекламу в виде майнерской фермы. Подобная позиция уже вызвала гнев со стороны геймеров, но, похоже, производитель предпочитает делать своё дело, прекрасно понимая выгоду от сверхприбылей, сгенерированных шахтёрами.
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Что же, выбора у нас нет, а значит придётся ждать окончания криптобума, ведь производители выработали беспроигрышную стратегию. В официальных заявлениях они уверяют нас, что делают всё возможное для геймеров, а на самом деле показывают майнером, что готовы отгружать видеокарты вагонами и дальше.
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