Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

HUAWEI отказалась выпускать EMUI 11 на 37 смартфонов 2019 и 2020 годов завершив их жизненный цикл

Десятки смартфонов не получат новую прошивку в этом году
[ ] для раздела Блоги
+
RTX 3090 появилась в продаже - смотри цену
RTX 5000 16Gb подешевела, стоит рассмотреть вместо 3080/3070
RTX 4000 дешевле чем 3060 Ti
RTX 3070 Asus Gaming не особо и дорого в Ситилинке
Много самых дешевых 3070 в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Ситуация с выпуском прошивки EMUI 11 для смартфонов HUAWEI неопределённая. Можно даже сказать, что она крайне запутана, ведь после официальных заявлений одного регионального представителя мы вдруг видим кардинально противоположные планы. Всё это не только не позволяет понять истинные намерения китайской компании, но и вызывает подозрения относительно уже озвученных решений. 

реклама

Напомним, ранее официальный представитель HUAWEI заявил, что компания не планирует обновлять смартфоны Nova 7i и Nova 7Е. Владельцы данных аппаратов призывали создавать петиции с требованиями выпустить EMUI 11 для всех телефонов 2019 года, однако их никто не слышал. Но сегодня неожиданно представитель китайкой компании в Египте вышел на связь и заявил, что оба аппарата получат долгожданную прошивку 25 марта. Неясно, кому в данной ситуации верить. В любом случае это лучше, чем было ранее, однако инсайдеры накопали ещё несколько десятков аппаратов, которые могли бы получить EMUI 11, но оказались её лишены по разным причинам. 

анонсы и реклама
Хорошая цена на 3070 в Ситилинке
Еще одна 3070 и дешевле
Распродажа памяти в Регарде
32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке
RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c)
Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU
Компьютер за 798 000р - смотри что за зверь
4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь
-3000р на 240Gb SSD Seagate в Регарде
Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле
RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU

Полный список перед вами. На самом деле назвать его полным сложно, ведь у каждого, кто составляет подобные списки, есть своё мнение относительно того, какой смартфон считать актуальным, а какой устарел и должен уйти на покой. Как видите, здесь всё тот же многострадальный P40 Lite, который был выпущен на рынок в 2020 году. По какой-то непонятной причине в списке оказался P Smart Z, имеющий необычный выезжающий блок селфи-камеры. Далее идёт огромное количество телефонов пятой и шестой серии Nova, а также целый ряд моделей Enjoy.  

  1. HUAWEI P40 Lite    
  2. HUAWEI P40 Lite 5G    
  3. HUAWEI Nova 6 SE
  4. HUAWEI Nova 6
  5. HUAWEI Nova 6 5G
  6. HUAWEI P Smart Z 
  7. HUAWEI P Smart 2019
  8. HUAWEI Nova 5    
  9. HUAWEI Nova 5Z    
  10. HUAWEI Nova 5i Pro    
  11. HUAWEI Y9 Prime 2019
  12. HUAWEI P30 Lite
  13. HUAWEI Y7 Pro 2019
  14. HUAWEI P Smart S
  15. HUAWEI Mate 20 Lite
  16. HUAWEI P40 Lite E
  17. HUAWEI Y7 2019
  18. HUAWEI Y7 Prime 2019
  19. HUAWEI Enjoy Z 5G    
  20. HUAWEI Enjoy 10 Plus    
  21. HUAWEI Enjoy 20 Pro    
  22. HUAWEI Enjoy 10e    
  23. HUAWEI Enjoy 10S    
  24. HUAWEI Y9a
  25. HUAWEI Y9s
  26. Enjoy 20 Plus
  27. Enjoy 20 Pro 5G
  28. Honor 8X
  29. Honor X10    
  30. Honor X10 Max    
  31. Honor 20S    
  32. Honor 20 Youth Edition
  33. Honor Play 4    
  34. Honor Play 4 Pro    
  35. Honor 9X  
  36. Honor 20 lite
  37. Honor 9X Pro

реклама

Замыкают список смартфоны бренда Honor. Есть мнение, что здесь далеко не все телефоны, ведь сам бренд был продан, а мы до сих пор не знаем, что с ним будет делать новый хозяин, и как он планирует решать вопрос поддержки. Если всё пойдёт так, как сейчас, то прошивку получат только флагманы, в то время как даже новинки 2020 года окажется выгоднее не обновлять. Полный список включает 37 телефонов. Повторимся, в будущем он будет расширен за счёт телефонов Honor и множества региональных клонов HUAWEI.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante 360
22
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
9
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix H470-I Gaming
13
Total War Saga: Troy – тестирование актуальных видеокарт и процессоров с участием Ampere
5
Битва игровых компьютеров: Core i5-10600KF & GeForce RTX 2070 Super VS Ryzen 5 3600Х & Radeon RX 5700 ХТ
12
Ретроклокинг: доисторический Overclocking
175
Обзор и тестирование комплекта корпусных вентиляторов AeroCool Spectro 12 FRGB
10
Mafia Remastered: тестирование актуальных видеокарт и процессоров с участием Ampere
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe WD Black SN850 объемом 2 ТБ
45
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64 в связке с процессором Core i5-10400F
13

Интересные материалы

Ретроклокинг: доисторический Overclocking
13 февраля 2021 175
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
3 февраля 2021 46
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe WD Black SN850 объемом 2 ТБ
11 февраля 2021 45
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool Gammaxx 400 EX
5 февраля 2021 153
Обзор и тестирование корпуса be quiet! Silent Base 802
3 февраля 2021 35
Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Nitro+ Radeon RX 6800 XT
4 февраля 2021 57

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Владелец интернет-кафе решил заняться майнингом — десятки GeForce RTX 3080 дают большую прибыль
49
Мы такого не одобряем: Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 высказались о русофобии
398
Новая модификация для Cyberpunk 2077 позволяет увеличить fps в 2 раза без вреда для качества графики
24
HUAWEI назвала 44 актуальных смартфона, которые получат EMUI 11 в 2021 году
12
Владелец магазина ПК занялся майнингом на GeForce RTX 3080 и может отбить вложения за 3-4 месяца
14
Криптовалютные трейдеры потеряли 2 миллиарда долларов из-за коррекции курсов Ethereum и Bitcoin
43
Xiaomi планирует выпустить MIUI 12.5 на 44 смартфона 2019-2020-х годов – список и сроки выхода
1
Европейские магазины передумали продавать GeForce RTX 3060 за 500 евро - цена составляет 835$
27
4A Games представила Metro Exodus Enhanced Edition с мощно улучшенной графикой
99
Илон Маск неожиданно подверг критике DogeCoin, обвалив его курс на 17%
43
В рейтрейсинге RTX 3000 и RX 6000 находятся в разных лигах — главное из интервью разработчика Metro
65
Xiaomi Redmi Note 8 Pro упал в цене – Helio G90T, NFC, 4500 мА*ч, Android 11 со скидкой 4000 рублей
+
Процессоры AMD Ryzen 5000 теперь смогут достигать тактовой частоты 5 ГГц
54
AMD почти перестала выпускать видеокарты Radeon RX 6000, а общая доля GPU составляет 2%
29
Энергопотребление новой видеокарты от Sapphire достигает 450 Вт
37
PlayStation 5 получила урезанный по функционалу чип с отсутствием AMD Infinity Cache
7
Разработчики Resident Evil Village рассказали, почему они решили вернуть главного героя седьмой части
9
На вторичном рынке GeForce GTX 1060 признали лучшей видеокартой для майнинга по сроку окупаемости
4
Исследование игровой производительности четырёх поколений AMD Ryzen 5 в тесте Hardware Unboxed
54
Победитель турнира по StarCraft в 2011 году отказался от приза в Bitcoin
27

Популярные статьи

5 причин, по которым я отложу прохождение Cyberpunk 2077 как минимум на два года
75
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
9
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix H470-I Gaming
13
Как The Elder Scrolls 4: Oblivion играется в 2021 году
4
Добыча Эфира на видеокартах может стать невыгодной уже в 2021 – последствия перехода на Ethereum 2.0
+
Total War Saga: Troy – тестирование актуальных видеокарт и процессоров с участием Ampere
5
Краткий обзор ноутбука Samsung 350V5C-S0Z (NP350V5C-S0ZRU)
4
Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante 360
22

Сейчас обсуждают

skydan
22:47
Неужели тут есть те, кто помнят даггерфолл? Может и систем шок кто-нибудь помнит или инкубейшен?
Как The Elder Scrolls 4: Oblivion играется в 2021 году
Денис Роман
22:45
Сейчас идет война стандартов. Такая же как в свое время была между VHS и JVC. На данный момент побеждает NVIDIA (что для меня прескорбно, так как без конкуренции сами понимаете что будет с ценами) но ...
В рейтрейсинге RTX 3000 и RX 6000 находятся в разных лигах — главное из интервью разработчика Metro
Дмитрий Кравцов
22:39
Украинский разработчик в украинской игре опубликовал стих украинского поэта. Россияне, если не хотите это видеть, сделайте российский сталкер российскими разработчиками и цитирует там хоть Маршака, хо...
Мы такого не одобряем: Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 высказались о русофобии
Leshiy2371
22:39
На этот счет можешь не беспокоится,у меня все записано.И тема выйдет со сравнением 4790к/3300Х/2700Х. На реальном железе,а не по скринам.И в играх.
В руках оверклокера: Ryzen 7 5800X vs Intel Core i9 11900K
Sirise
22:38
Я вменяемый как и очень многие. Меняю сразу всю платформу и на долго. И когда я решил менять платформу то что под амд брать cpu+mb что под intel. Ток последний и дешевле и с ним проще в плане того же ...
В руках оверклокера: Ryzen 7 5800X vs Intel Core i9 11900K
Dmitry Mitry
22:36
Вообще-то Скайрим - это урезанный и упрощенный Oblivion. Каким боком он устарел - непонятно
Как The Elder Scrolls 4: Oblivion играется в 2021 году
Sirise
22:33
Да ваще насрать на китайцев лол. Проц официально не вышел, в магазинах его нет. О чем речь вообще?
В руках оверклокера: Ryzen 7 5800X vs Intel Core i9 11900K
Андрюха Чебоксарский
22:33
Хорошо, если так... Может хоть на Zen3 Лиза цены скинет... (Zen4 этот Адлер уж никак не догонит, так понимаю...)
Процессоры Intel Alder Lake получат ощутимый прирост IPC и обгонят AMD Ryzen 5000 — данные инсайдера
terenty79
22:32
Эти заводы в китае. Там олигархов нет. Разговор пошел про заводы на терриотрии рф, которые после лохоакционирования были олигархатом скуплены, и все активы которых после вывезли в офшор.После как обыч...
После роста Биткоина до 50 000$ купить видеокарту в РФ стало ещё сложнее
Максим Грув
22:31
Продам годовалую1660супер, недорого. Всего за 30000
После роста Биткоина до 50 000$ купить видеокарту в РФ стало ещё сложнее
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем