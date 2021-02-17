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Ситуация с выпуском прошивки EMUI 11 для смартфонов HUAWEI неопределённая. Можно даже сказать, что она крайне запутана, ведь после официальных заявлений одного регионального представителя мы вдруг видим кардинально противоположные планы. Всё это не только не позволяет понять истинные намерения китайской компании, но и вызывает подозрения относительно уже озвученных решений.

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Напомним, ранее официальный представитель HUAWEI заявил, что компания не планирует обновлять смартфоны Nova 7i и Nova 7Е. Владельцы данных аппаратов призывали создавать петиции с требованиями выпустить EMUI 11 для всех телефонов 2019 года, однако их никто не слышал. Но сегодня неожиданно представитель китайкой компании в Египте вышел на связь и заявил, что оба аппарата получат долгожданную прошивку 25 марта. Неясно, кому в данной ситуации верить. В любом случае это лучше, чем было ранее, однако инсайдеры накопали ещё несколько десятков аппаратов, которые могли бы получить EMUI 11, но оказались её лишены по разным причинам.

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Полный список перед вами. На самом деле назвать его полным сложно, ведь у каждого, кто составляет подобные списки, есть своё мнение относительно того, какой смартфон считать актуальным, а какой устарел и должен уйти на покой. Как видите, здесь всё тот же многострадальный P40 Lite, который был выпущен на рынок в 2020 году. По какой-то непонятной причине в списке оказался P Smart Z, имеющий необычный выезжающий блок селфи-камеры. Далее идёт огромное количество телефонов пятой и шестой серии Nova, а также целый ряд моделей Enjoy.

HUAWEI P40 Lite HUAWEI P40 Lite 5G HUAWEI Nova 6 SE HUAWEI Nova 6 HUAWEI Nova 6 5G HUAWEI P Smart Z HUAWEI P Smart 2019 HUAWEI Nova 5 HUAWEI Nova 5Z HUAWEI Nova 5i Pro HUAWEI Y9 Prime 2019 HUAWEI P30 Lite HUAWEI Y7 Pro 2019 HUAWEI P Smart S HUAWEI Mate 20 Lite HUAWEI P40 Lite E HUAWEI Y7 2019 HUAWEI Y7 Prime 2019 HUAWEI Enjoy Z 5G HUAWEI Enjoy 10 Plus HUAWEI Enjoy 20 Pro HUAWEI Enjoy 10e HUAWEI Enjoy 10S HUAWEI Y9a HUAWEI Y9s Enjoy 20 Plus Enjoy 20 Pro 5G Honor 8X Honor X10 Honor X10 Max Honor 20S Honor 20 Youth Edition Honor Play 4 Honor Play 4 Pro Honor 9X Honor 20 lite Honor 9X Pro

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Замыкают список смартфоны бренда Honor. Есть мнение, что здесь далеко не все телефоны, ведь сам бренд был продан, а мы до сих пор не знаем, что с ним будет делать новый хозяин, и как он планирует решать вопрос поддержки. Если всё пойдёт так, как сейчас, то прошивку получат только флагманы, в то время как даже новинки 2020 года окажется выгоднее не обновлять. Полный список включает 37 телефонов. Повторимся, в будущем он будет расширен за счёт телефонов Honor и множества региональных клонов HUAWEI.