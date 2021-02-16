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Биткоин пробил 50 000 долларов. О радужном будущем первой криптовалюты говорили чуть ли не все эксперты, но многие и сами не верили в свои слова, полагаясь на авось и плохую память читателей. В такой ситуации было бы логично предположить, что после покорения нового рубежа Биткоин ожидает откат, но пока ничего подобного не происходит, а Эфир прочно держит свои позиции. И в этот момент может показаться, что дешёвых видеокарт уже не будет.

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К сожалению, дать точный ответ на этот вопрос не может никто, а значит самое время задуматься о том, чтобы порадовать себя хоть какой-то карточкой. Давайте заглянем в магазин Ситилинк, изучив относительно доступные предложения.

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Начнём с GeForce GTX 1660 Super. Данная карта отлично справляется со всеми современными играми в разрешении 1080р на средних и высоких настройках графики. Единственный её минус – это отсутствие трассировки лучей, но в данном случае выбирать не приходится. Наиболее выгодным предложением будет модель от Palit с ценой 41 510 рублей. Ну а доплатив несколько тысяч, можно получить прокачанную с завода версию от Asus с тактовой частотой в 1845 МГц. Выбор стоит делать самостоятельно, ведь каждый подбирает видеокарту исходя из собственного опыта.

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Тем, кто не готов платить за увлечения 40 и более тысяч, стоит присмотреться к GeForce GTX 1650. Самая быстрая модель стоит чуть больше 23 тысяч, предлагая тактовую частоту в 1725 МГц. MSI предлагает немного сэкономить за счёт разгона, но в реальности такая выгода может обернуться потерей пары процентов в играх. Ожидать от данной видеокарты высокой скорости не стоит, но даже в 1080р с низкими настройками графики можно посидеть пару лет.

Если вы хотите сэкономить ещё больше, то ваш выбор – это GeForce GTX 1050 TI. Карты была выпущена ещё в 2016 году, но до сих пор тянет все игры, правда в некоторых из них придётся заняться ручной настройкой графики. Наиболее интересна модель от MSI с бустом до 1455 МГц и отличной системой охлаждения. Отметим, что это единственная модель, которую не будут покупать майнеры, ведь она не годится для добычи Эфира.

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Стоит учитывать, что многие популярные модели отсутствуют. Не исключено, что после следующего роста криптовалют раскупят и всё остальное. В этой ситуации ждать улучшения в ближайшее время глупо.