Новая модификация для Cyberpunk 2077 позволяет увеличить fps в 2 раза без вреда для качества графики
Cyberpunk 2077 оказалась настоящим провалом. Спустя несколько месяцев после релиза об игре забыли даже фанаты, а студия больше не раздаёт обещаний, ведь всем и так ясно, что ничего хорошего ждать от самого ожидаемого проекта последних лет не стоит. По сути игра не принесла ничего из того, о чём нам говорили ребята из CD Projekt RED. Никакой графики следующего поколения, примитивный сюжет, который не обладает реиграбельностью, поскольку все концовки сводятся к нескольким решением в самом конце игры. Но всё это мы бы простили полякам в надежде на лучшее, но кривая оптимизация буквально похоронила проект.
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В этом месяце должен был выйти большой патч с исправлениями, но пока ни о чём подобном нам не сообщают. Что же, самое время брать дело в свои руки. Именно так и сделал энтузиаст, создавший глобальную модификацию Heavily Customized Optimization. Она не решает проблем с кривым сюжетом и непроходимыми квестами, но позволяет увеличить производительность в два раза без вреда для графики.
Суть сводится к нескольким оптимизациям с настройками игры, а также уменьшением дальности отрисовки, что значительно уменьшает нагрузку на процессор и видеокарту. Почитать инструкцию по установке можно здесь. Важно не только провести все манипуляции с файлами, но и внести корректировки в настройки графики. После этого количество кадров в секунду возрастает в 2 раза, что позволяет играть в Cyberpunk 2077 даже на относительно слабых видеокартах.
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