HUAWEI назвала 44 актуальных смартфона, которые получат EMUI 11 в 2021 году
В последнее время инсайдеры начали выражать обеспокоенность непоследовательной политикой HUAWEI. Проблема в том, что китайская компания выпустила официальный релиз, указав какие смартфоны получат новую прошивку EMUI 11. Также были отмечены сроки и страны, в которых состоится рассылка. И всё бы хорошо, но вместо нескольких десятков кандидатов на обновление, мы получили не более 15 аппаратов. Это не могло не встревожить пользователей, которые купили в 2019 и 2020 году новые смартфоны.
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Вчера поступила новая информация, а HUAWEI неожиданно подтвердила выход EMUI 11 для нескольких телефонов. Давайте посмотрим на новые изменения, которые позволили расширить число актуальных телефонов до 44 моделей. В первую очередь – серия Mate, которая в приоритете, а значит будет получать поддержку максимально долго. Это можно увидеть на примере телефонов Mate 20, которые обновятся спустя 2 года после выхода.
Относительно продвинутых сгибаемых Mate X и Mate Xs вопросов быть не могло, ведь их цена предполагает, что китайцы будут выпускать обновления ещё очень долго. Нет вопросов и к сериям Р20 и Р30, за исключением нескольких аппаратов. Отметим, что они были выпущены недавно, а значит имеют все шансы получить прошивку, что неоднократно заявляли инсайдеры.
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Значительно расширена серия Nova, представленная сразу тремя поколениями. Пока неясно, когда такой смартфон как Nova 7 SE сможет рассчитывать на выход EMUI 11, но его нахождение в официальном перечне уже внушает оптимизм. Последнюю прошивку получают девайсы бренда Honor. Он уже не принадлежит материнской компании, но обязательства заставляют выпустить новую версию Magic UI 4. Что с ними будет делать новый владелец неясно, ведь спустя три месяца после покупки мы не увидели ни одного анонса новых телефонов Honor.
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