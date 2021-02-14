Легендарная Uncharted для PlayStation 3 работает на эмуляторе лучше, чем в оригинале
Судьба игровой приставки PlayStation 3 была мягко скажем нелёгкой. Несколько лет Sony терпела убытки, продавая консоль себе в минус. Только спустя какое-то время удалось выйти в плюс за счёт перехода на более совершенный технологический процесс. Всё это привело к тому, что японцы выставили на консоль слишком высокую цену на старте. Приставка расходилась плохо, а спасали ситуацию только эксклюзивы.
реклама
К счастью, со временем всё нормализовалась, а третья «Плойка» ещё долго будет вспоминаться как одна из самых лучших приставок. Что любопытно, до сих пор на вторичном рынке можно найти множество предложений старушки PlayStation 3. Её давно взломали, а покупатели не ожидают прорывной графики, желая прикоснуться к уникальным проектам, подобные которым сейчас почти не встретить.
Для многих выходом стала установки эмулятора RPCS3, который долгое время буксовал, вызывая множество претензий к работе. Похоже, в последней версии разработчики сделали большой прорыв. Сообщается, что даже на конфигурации GeForce GTX 1650 Super и Core i5-10400F удалось добиться стабильной работы Uncharted: Drake's Fortune со скоростью кадров от 40 до 50.
Что любопытно, оригинальная игра работала на 25 кадрах, а значит за счёт более мощных процессоров удалось получить более приятную картинку, чем на оригинальной консоли. Разработчики уверяют, что не собираются останавливаться на достигнутом. Уже сегодня проект поддерживает тысячи игр, сотни из которых можно пройти с минимальным количеством проблем.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила