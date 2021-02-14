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Core i5-11500 продемонстрировал 50% прирост мощности GPU и сравнялся с дискретной GeForce GTX 750

Отличные показатели демонстрируют новые процессоры 11-го поколения
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Согласно некоторым данным, релиз процессоров Rocket Lake-S состоится в следующем месяце. Неясно, почему Intel так долго тянет, ведь в некоторые магазины камушки уже начали поступать, а продавцам не терпится выставить их на прилавки. Если верить последним тестам, то сами процессоры не обладают рекордными показателями, а значит Ryzen 7 5800X снова останется на вершине, в то время как Core i7-11700K может появиться с более привлекательным ценником.

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Одновременно с этим стоит учитывать, что одно из направлений, которые активно осваивают синие – это улучшение графики на своих процессорах. Так, в новых процессорах появится UHD Graphics 750 (GT1). Она должна позволить Intel заинтересовать тех, кто не гонится за мощными видеокартами, предпочитая встроенные варианты AMD. Сегодня в сети появились первые тесты нового GPU, с весьма внушительными показателями.

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Прямое сравнение производится между процессорами: Core i5-11500 и Core i5-10400. Как видно на изображении, новинка оказалась на 50% быстрее в тесте 3DMark TimeSpy. И вот здесь и кроется главный вопрос: хорошо это или плохо, а также, насколько реально быстрым окажется графика на новом процессоре. Для этого нужно посмотреть ниже.

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1064 – средний показатель для дискретной видеокарты GeForce GTX 750. С одной стороны – налицо явный прорыв. С другой – всё движется довольно медленно, хотя в онлайн-шутеры играть можно вполне уверенно даже в разрешении 1080р. Есть надежда, что благодаря 10-нм техпроцессу процессоры 12-го поколения Alder Lake смогут порадовать бюджетных геймеров, но тестов мы пока не видели.  

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