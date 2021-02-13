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Февральский патч Microsoft сломал Windows 10 – описание проблемы и решение

Очередное обновление привело к множеству проблем
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В последнее время многие пользователи жалуются на массовые ошибки операционной системы Windows 10. С начала 2021 года вышло два увесистых патча, которые принесли множество сюрпризов. Наиболее неприятным стал экран смерти, который уже набил оскомину за десятилетия своего существования. Ситуация накалилась до такой степени, что проблему даже признала сама Microsoft.

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Сообщается, что ошибки могут возникать у тех, кто установил одно из последних обновлений KB4598298 или KB4601315. При этом если вездесущий BSoD возникает и в первом и во втором случае, то последний патч ещё и ломает Wi-Fi, не позволяя подключаться к WPA3. В момент развёртывания патчей предлагалось удалить оба обновления, ну а сейчас вышло настоящее исправление.

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Пару дней назад Microsoft выпустила аварийное обновление - KB5001028. Если у вас с начала года хоть раз появлялся экран смерти, то перейдите в Центр обновлений Windows 10, скачав нужный патч. Сообщается, что больше никаких изменений в KB5001028 нет. Если вам лень проделывать все эти операции, то патч можно найти на официальном сайте Microsoft.

Одновременно с этим стало известно, что исправление будет включено в набор за февраль. Если у вас всё в полном порядке, лучше ничего не трогать, ведь в таких ситуациях любые попытки улучшить ОС могут привести к дополнительным проблемам. 

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