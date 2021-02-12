За 4 года средняя цена 1 процессора AMD увеличилась в 2 раза, а к 2024 вырастет до 150%
Рынок настольных компьютеров поделён между двумя игроками. 20% занимает AMD и 80% за Intel. За последние несколько лет мы наблюдаем возвращение красных, но четыре поколения принесли в копилку Лизы Су только 10%, а значит пока мы даже не можем говорить о реальной конкуренции, поскольку синие даже не начали предпринимать каких-то серьёзных действий для защиты своих интересов.
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Сегодня дела у AMD идут относительно неплохо. Казалось бы, как всего 10% могли так улучшить положение. Как выяснилось, всё дело в росте выручки на единицу отгруженного товара. Под данным показателем имеется в виду средняя цена за процессор, в момент его поставки ритейлерам и магазинам. Если говорить предметно, то в 2017 году, на момент запуска первой серии Ryzen, средняя стоимость процессора составляла 53 доллара. На конец 2020 эта цифра превысила 102 доллара. Таким образом мы получаем двукратный рост цены при двукратном увеличении отгруженных процессоров.
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Что любопытно, аналитики уверяют, что данный показатель будет только расти, что позволит к 2024 году увеличить ежеквартальную выручку с 3 миллиардов долларов до 7.65 миллиардов, что даёт нам 2.5-кратный рост доходов и значительную прибавку показателя отгруженного товара и средней цены за единицу.
Некоторые из экспертов уверяют, что цифры не окончательные, ведь в последнее время AMD превосходит все оценки, а значит доходы будут увеличиваться, а средняя цена за 1 процессор расти.
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