Через несколько дней в Epic Games Store стартует бесплатная раздача лучшего нелинейного шутера 2018г
В последнее время Epic Games Store становится всё более заметным игроком на рынке онлайн-коммерции. Постоянные акции привлекли в магазин миллионы новых покупателей, а эксклюзивы разделили игровое сообщество на два лагеря. С одной стороны – борцы за справедливость, требующие доступа к проектам на любы платформах. Есть также те, кто готов установить пару лишних программ или вообще не беспокоится об эксклюзивах.
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Но самым мощным оружием Epic Games Store стали раздачи больших игр. К примеру, бесплатная GTA V увеличила онлайн в несколько раз, позволив разработчикам получить сверхприбыли от миллионов микротранзакций. В последнее время больших подарочков не было, но уже скоро все желающие смогут получить один из самых знаковых шутеров последних лет.
Rage 2 не стал шедевром, имея множество минусов, таких как нелепая игрушечная физика и полное отсутствие сюжета. Но всё остальное здесь на высоком уровне. Пожалуй, больше всего любителей перестрелок порадует оружие, которого здесь столько, что хватило бы на несколько масштабных проектов, а нелинейное прохождение только усиливает интерес. Всё это приводит к реиграбельности, ведь в следующий раз вы получите абсолютно новый игровой опыт. Кстати, часто серию Rage называют клоном Borderlands. Вторая часть игры явно достойна считаться полноценным и уникальным проектом.
Уже 18 февраля в Epic Games Store стартует раздача Rage 2. К сожалению, это будет стандартная версия без множества дополнений, но и в таком виде шутер 2018 года остаётся неплохим подарком.
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