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Новая видеокарта Radeon RX 6700 получит всего 6 Гб памяти и небольшой графический чип

AMD готовит очень странную видеокарту с непонятным позиционированием
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Ещё недавно самыми быстрыми видеокартами AMD считались Radeon RX 5700/ХТ. Обе обеспечивали высокую производительность и были рассчитаны на игры в разрешении 2К. Самые отчаянные энтузиасты даже научились прошивать младшую версию, превращая её в более быструю модель за счёт BIOS. Это стало возможно благодаря одинаковому количеству памяти в 8 Гб. Судя по всему, на этот раз такой щедрости нам ждать не стоит.

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Какое-то время назад ходили слухи о дефиците видеопамяти. Скорее всего именно с этим связано урезанное количество памяти на видеокарте Radeon RX 6700 в 6 Гб GDDR6. В данный момент мы не знаем, какую позицию займёт данная модель, и кто будет назначен её оппонентом, но часть полученных данных ставит в тупик. Так, ожидается выход видеокарты Radeon RX 6600 ХТ с 12 Гб видеопамяти. 

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Это напоминает то, как действует NVIDIA, поставив на менее дорогую GeForce RTX 3060 12 Гб против RTX 3060 Ti с 8 Гб памяти. В настоящее время известно, что Radeon RX 6700 получит чип в два раза меньше, чем флагман Radeon RX 6900 ХТ (40 вычислительных блоков против 80). Предположительно карта будет основана на чипе Navi 22, а выход её может состояться уже этой весной. Пока данная модель выглядит немного неуклюже и может привлечь покупателя только ценой. Хотя, учитывая криптовалютный бум, говорить о ценах не стоит вообще.

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