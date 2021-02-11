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Xiaomi Mi 10T ощутимо подешевел – игровой флагман с мощной камерой и 5G со скидкой 10% в РФ

Один из самых быстрых смартфонов 2021 года с большой скидкой
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В последнее время Xiaomi выпускает один крутой смартфон за другим. Чего только стоит серия POCO, отличающаяся высокой производительностью наряду с привлекательным внешним видом и невысокой ценой. Настоящим вызовом для любителей мобильных игр стала серия Black Shark, оснащённая не только самым производительным процессором, но и встроенной системой охлаждения, позволяющей осуществлять разгон и без того быстрого процессора. 

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Не менее интересной стала серия Mi 10T. Это более современный аналог Mi 10 с поддержкой протокола 5G в новом более современном дизайне. Данный смартфон интересен прежде всего быстрым процессором Snapdragon 865 производства Qualcomm, что гарантирует доступ к самым совершенным технологиям на рыке. Это и самая быстрая оперативная память LPDDR5, и накопитель стандарта UFS 3.1, и продвинутая система ИИ, которая позволяет получать качественные снимки даже в неблагоприятных условиях.

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В настоящее время официальный ритейлер Xiaomi в РФ предоставляет скидку на данный аппарат в размере 4000 рублей, плюс подарочек более чем на 4 тысячи в виде браслета Mi Smart Band 5. Увы, акция не вечна, а наши читатели могут зайти на несколько дней позднее. В любом случае должен быть выбор. Так, в Ситилинк Mi 10T можно купить за 42 990, что ниже официальной цены, но для постоянных покупателей приготовлены скидки, что позволяет стать владельцем продвинутого флагмана за 40 500 рублей, что на 440 рублей дешевле, чем предлагает официальный магазин.

Отметим, что Xiaomi планирует выпустить обновление MIUI 12.5 на данный аппарат уже этой весной в первых рядах. Это значит, что владелец данного аппарата окажется в первых рядах среди тех, кто сможет опробовать функции нового флагмана. 

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