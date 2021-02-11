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Хакеры взломали CD Projekt – исходники Cyberpunk 2077 и Witcher 3 могут быть слиты в сеть

Польская студия переживает не лучшие времена
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CD Projekt находится в довольно тяжёлом положении. Возвраты Cyberpunk 2077, которая оказалась главным разочарованием конца 2020 года. Несколько исков от больших «акул», известных процессами против крупных компаний. В конце концов даже внутри студии неспокойно, ведь постоянные обвинения и перекладывание вины с руководства на сотрудников не добавляют доверия и не делают коллектив сплочённым. 

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Несколько дней назад пришла беда, откуда не ждали. Неизвестные хакеры заявили о проникновении на сервера CD Projekt, откуда им удалось скачать исходный код множества проектов. Например, ещё не вышедшей версии The Witcher 3: Wild Hunt, которая должна получить более продвинутую графику. Ясно, что целью была новая игра Cyberpunk 2077. За возвращение файлов злоумышленники требовали 0.1 Биткоина, что по курсу составляет около 4500 долларов.

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Руководство польской студии наотрез отказалось от сотрудничества. Узнав о том, что никто им ничего не даст, хакеры выставили все файлы на аукцион. Что любопытно, похоже, что ребята из России. В данной ситуации такой факт вряд ли может вызвать гордость, ведь поляки славятся своим лояльным отношением к хакерскому сообществу, не занимаясь преследованием взломщиков игр. Мало того, они вообще не занимаются установкой на них сложной защиты. 

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Информация о русских хакерах стала появляться после того, как в своём сообщении злоумышленники указали, что торги стартуют по московскому времени. Пока неясно, чем всё завершится. 

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