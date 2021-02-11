Хакеры взломали CD Projekt – исходники Cyberpunk 2077 и Witcher 3 могут быть слиты в сеть
CD Projekt находится в довольно тяжёлом положении. Возвраты Cyberpunk 2077, которая оказалась главным разочарованием конца 2020 года. Несколько исков от больших «акул», известных процессами против крупных компаний. В конце концов даже внутри студии неспокойно, ведь постоянные обвинения и перекладывание вины с руководства на сотрудников не добавляют доверия и не делают коллектив сплочённым.
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Несколько дней назад пришла беда, откуда не ждали. Неизвестные хакеры заявили о проникновении на сервера CD Projekt, откуда им удалось скачать исходный код множества проектов. Например, ещё не вышедшей версии The Witcher 3: Wild Hunt, которая должна получить более продвинутую графику. Ясно, что целью была новая игра Cyberpunk 2077. За возвращение файлов злоумышленники требовали 0.1 Биткоина, что по курсу составляет около 4500 долларов.
Руководство польской студии наотрез отказалось от сотрудничества. Узнав о том, что никто им ничего не даст, хакеры выставили все файлы на аукцион. Что любопытно, похоже, что ребята из России. В данной ситуации такой факт вряд ли может вызвать гордость, ведь поляки славятся своим лояльным отношением к хакерскому сообществу, не занимаясь преследованием взломщиков игр. Мало того, они вообще не занимаются установкой на них сложной защиты.
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Информация о русских хакерах стала появляться после того, как в своём сообщении злоумышленники указали, что торги стартуют по московскому времени. Пока неясно, чем всё завершится.
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