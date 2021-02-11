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Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 9 Pro и другие 16 смартфонов Xiaomi получат MIUI 12.5 весной 2021 года

Пока других кандидатов на получение прошивки MIUI 12.5 не заявлено
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Уже несколько лет Xiaomi выпускает обновления для своей прошивки волнами. Суть в том, что производитель заранее определяет, какие из актуальных смартфонов могут претендовать на ту или иную версию MIUI. Одновременно с этим строится график, где указываются приблизительные сроки рассылки. Чаще всего планы совпадают с реальностью, но бывает и так, что всё это так и остаётся на уровне обещаний. Например, такой телефон как Redmi Note 9 Pro должен был получить MIUI 12 ещё летом, однако первая стабильная прошивка прилетела только в ноябре.

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Совсем недавно прошла официальная презентация новой MIUI 12.5. Xiaomi не только представила функции прошивки, но и назвала первые пять аппаратов, которые этой весной начнут получать обновление. Отметим, что точных сроков нет. Известно, что производитель уже какое-то время тестирует бета-версии для нескольких аппаратов, которые должны появится этой весной. Ниже представлены телефоны, которые первыми получат MIUI 12.5:

  • Mi 11
  • Mi 10 Pro
  • Mi 10
  • Mi 10T Pro 
  • Mi 10T
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Xiaomi заявляет, что это случится к апрелю. Неясно, идёт ли речь о региональных и глобальных прошивках, либо только о китайской стабилке. В любом случае смартфоны выше – это первая волна. Вторая придёт следом за первой, и там 11 смартфонов. Давайте их перечислим. 

  • Mi 10 Lite 5G
  • Mi 10T Lite
  • Mi Note 10 Pro
  • Mi Note 10
  • Mi Note 10 Lite
  • Redmi Note 9Т (5G)
  • Redmi Note 9 Pro
  • Redmi Note 9S
  • Redmi Note 9 
  • Redmi Note 8 Pro
  • Redmi 9 

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Как видите, здесь все бестселлеры 2020 года, от Redmi Note 8 Pro до Redmi Note 9 Pro. Указывается, что они получат MIUI 12.5 во втором квартале. Остальные несколько десятков, которые отмечены инсайдерами в качестве соответствующих требованиям, Xiaomi может обновить гораздо позднее, или раньше, но пока об этом ничего не известно. Таким образом нам пока известна судьба 16 смартфонов. 

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