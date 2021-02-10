Флагманская игровая видеокарта Intel Xe HPG прошла первую проверку в тесте трассировки лучей
В конце 2020 года Intel выпустила свою дискретную видеокарту Iris Xe Max. В данном случае никто не ждал от компании покорения высокопроизводительных высот, поскольку уже давно было известно о том, что её уровень мощности окажется равнозначным бюджетным решениям других производителей. Подобные продукты пока получили только ОЕМ-производители, но ноутбуков на базе первой дискретной карты Intel пока не слишком много.
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Отметим, что ещё в 2018 году Старший вице-президент Intel рассказывал о скором появлении игровой видеокарты для энтузиастов Intel Xe HPG (High-Performance Gaming). По его словам, она сможет потеснить позиции NVIDIA и AMD на игровом рынке. Что же, сегодня он сам предоставил доказательства того, что ещё не вышедшая видеокарта прошла первый тест в реальном приложении. К сожалению, оценить производительно графического чипа невозможно. Тем не менее появление первых тестов доказывает, что синие вышли на финальную прямую.
В данном случае перед нами только картинка бенчмарка UL 3DMark Mesh Shader Feature, который в скором времени станет одним из инструментов популярного теста. Он основан на DirectX 12 Ultimate API, позволяя оценить возможности трассировки видеокарты. Он также будет поддерживаться графическими чипами на базе архитектуры NVIDIA Turing, Ampere и AMD RDNA 2.
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Всё это значит только одно, Intel не просто выпустит мощную игровую видеокарту для энтузиастов, но и интегрирует в неё поддержку трассировку лучей. Согласно ранним утечкам, появления подобного решения ожидается уже к концу 2021 года.
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