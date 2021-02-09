Процессоры Ryzen 7 5800X и 5600X подешевели в РФ до 12 500 р, а цены вернулись к рекомендованным
Долгое время на рынке выстраивались определённые отношения между производителями процессоров и покупателями. Пользователи привыкли, что Intel продаёт более дорогую продукцию, в то время как AMD всегда предлагает лучшее соотношение цены и качества. Уже в начале 2020 года стало заметно, что процессоры Ryzen 3000-й серии начали ощутимо дорожать. В данном случае неважно, кто стоит за подобной стратегий, важно понимать, что сама компания относится к подобным вольностям халатно. Никто никого не контролирует, а значит налицо замедление роста и снижение продаж.
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Последним шагом, подорвавшим доверие покупателей к AMD, стали откровенно высокие цены на процессоры Ryzen 5000-й серии. Мало того, даже учитывая подорожание на 50 долларов, мы могли наблюдать, как в российской рознице камни появились по откровенно грабительской стоимости. В последнее время ситуация начала стабилизироваться, а значит есть реальная возможность получить сверхмощный игровой камушек без переплаты.
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Если заглянуть на ЯндексМаркет, то можно увидеть, что один из самых быстрых игровых чипов на рынке – Ryzen 7 5800X подешевел на 11 тысяч рублей. В данной ситуации может показаться, что речь идёт о серых поставках, однако всё совсем не так. К примеру, в Ситилинк скидка составляет 12 500 рублей. Если взглянуть на рекомендованную стоимость данного чипа для РФ, то окажется, что сегодня цена в рознице сравнялась с официальной.
Кстати, некоторое снижение наблюдается и на 6-ядерный Ryzen 5 5600X. Так, на сегодня его стоимость снизилась на 5 тысяч (при вводе промокода HAPPYDAYS) и составляет 29 060 рублей, что всего на полторы тысячи дороже рекомендованной производителем.
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