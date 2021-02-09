Radeon RX 7900XT будет в 2.5 раза быстрее Radeon RX 6900XT за счёт чиплетов со 160 CU и 5-нм нормам
Видеокарты Radeon RX 6000-й серии получились быстрыми, что позволило AMD на равных соперничать с новым поколением графических чипов NVIDIA. Кто знает, как бы развивалась ситуация, если бы не дефицит полупроводников, коронавирус и майнеры. Смогли бы красные заинтересовать геймеров своими карточками, зачастую выигрывающих у более дорогих GeForce RTX при идентичной цене. Вполне возможно, что через год или больше у нас ещё будет шанс понаблюдать за эпичным противостоянием производителей.
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Инсайдеры сообщают, что прямо сейчас идёт разработка новой графической архитектуры RDNA 3. Руководство AMD прекрасно осведомлено о проблемах Radeon RX 6000 в трассировке лучей, поэтому готовит мощный ответ. Так, согласно планам, следующее поколение должно обеспечить 2.5-кратный прирост производительности по сравнению с RDNA 2. Что любопытно, на этот раз сама реализация трассировки лучей будет максимально приближена к технологии NVIDIA.
Уже известно о настоящем монстре, выполненном по многокристальной технологии MCM. Так, флагман Navi 31 (предположительно, Radeon RX 7900 XT) получит 160 вычислительных блоков (против 80 у текущего поколения) в виде двух чиплетов. Ожидается огромная площадь кристалла и высокая производительность. Что любопытно, такая технология будет актуальна только для флагманских видеокарт, в то время как менее дорогие на графическом чипе Navi 33 получат монолитную структуру.
Относительно сроков вывода подобной карты ничего не известно. Указывается, что она будет выполнена на основе 5-нм техпроцесса. Вот только в 2021 году большая часть таких мощностей занята под чипы Apple. Якобы, в середине 2022 года яблочная компания переведёт свои процессоры на 3-нм техпроцесс, а значит ждать освобождения самых передовых технологических норм до этого момента не следует.
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