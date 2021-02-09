Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Xiaomi представила финальный список из 42 смартфонов, которые в 2021 году получат MIUI 12.5

Полный список смартфоновXiaomi, которые претендуют на новую прошивку MIUI 12.5
[ ] для раздела Блоги
+
RTX 3080 в наличии но цена вдвое выше ожидаемой
Несколько видов RTX 3070 в продаже - смотрим цены
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c)
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Сегодня Xiaomi ещё раз представила новую прошивку MIUI 12.5, выпустив её официальную стабильную версию для нескольких смартфонов. Как и ожидалось, в список счастливчиков попали исключительно флагманы 2020 года. Это: Mi 11, Mi 10 Pro, Mi 10, Mi 10T Pro и Mi 10T. Всего 5 смартфонов. Из положительного можно отметить, что прошивка начала поступать всем владельцам данных девайсов уже сегодня. Что важно, теперь глобальная и региональные версии выходят в один день. Однако, чаще всего, рассылка растягивается на несколько недель, поскольку обновление приходит выборочно и зависит от никому не известных переменных.

реклама

Кроме информации о первой пятёрке, был представлен финальный список смартфонов, которые в итоге получат MIUI 12.5. Опять же без странностей не обошлось. Так, несмотря на то, что на календаре начало февраля, основная часть мобильных телефонов начнёт получать обновление только во втором квартале 2021 года. Мало того, даже нет точных сроков, а значит такие аппараты как Redmi Note 8 Pro и вся серия Redmi Note 9 получит доступ к прошивке только к лету. 

анонсы и реклама
Распродажа памяти в Регарде
Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле
RTX 3070 в продаже по цене круто более 100 000р
32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке
Компьютер за 810 000р - смотри что за зверь
RTX 3070 дешевле в Compeo.ru
RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам
RTX 2070 и 3070 относительно недорого в Компео
4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь
-3000р на 240Gb SSD Seagate в Регарде
RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000
RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU
Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться
Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU

В целом список насчитывает 42 телефона. Это не 65, как указывали ранее некоторые инсайдеры. Есть надежда, что в итоге Xiaomi пересмотрит свою политику, добавив неназванные смартфоны, однако эта информация начнёт появляться к началу 2 квартала, когда мы увидим первые стабильные бета-версии, а за ними и первые закрытие билды для инсайдеров. 

  1. Redmi Note 9T
  2. Redmi Note 9S
  3. Redmi 9 
  4. Mi 10T Pro
  5. Mi 11
  6. Redmi Note 9 Pro 5G
  7. Mi Note 10 Lite
  8. Mi 10T
  9. Mi 10T Lite
  10. Mi 9 Pro 5G
  11. Mi CC9
  12. Mi 9 Lite
  13. Mi CC9 Meitu Edition
  14. Redmi Note 9 Pro 
  15. Redmi Note 9 4G
  16. Redmi Note 9 5G
  17. Mi Note 10
  18. Mi Note 10 Pro
  19. Redmi Note 8
  20. Redmi Note 8 Pro
  21. Redmi Note 8T
  22. Redmi K20 Pro
  23. Redmi Note 7
  24. Redmi Note 7 Pro
  25. Redmi 10X 5G
  26. Redmi 10X Pro 5G
  27. Mi 9
  28. Mi 9 SE
  29. Mi CC9e
  30. Mi CC9 Pro
  31. Redmi K20
  32. Redmi K30 5G
  33. Redmi K30 Pro 5G
  34. Redmi K30i 5G
  35. Redmi K30S Ultra
  36. Redmi K30 Ultra
  37. Redmi K30 Racing
  38. Mi 10
  39. Mi 10 Pro
  40. Mi 10 Ultra
  41. Mi 10 Lite
  42. Redmi K30

Позднее всех прошивку получат аппараты серии Redmi 9, Mi 9 SE, серия Redmi Note 7 и другие телефоны 2019 года. Судя по всему, китайский производитель решил вначале порадовать владельцев более новых смартфонов, а уже потом всех остальных. В любом случае участие серии Redmi Note 7 – это настояще чудо, поскольку ранее вопросы возникали даже к восьмой серии Redmi Note. 

реклама

P.S. В данном списке не учтены некоторые смартфоны серии POCO, однако они являются полными клонами указанных выше телефонов и получат прошивку в назначенные сроки. 

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 3.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование ноутбука ASUS TUF Gaming Dash F15
11
Project Cars 3: тестирование актуальных видеокарт и процессоров с участием Ampere
12
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
7
Обзор и тестирование корпуса AeroCool ThunderX3 Cronus
12
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool Gammaxx 400 EX
150
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX 5700 в связке с процессором Core i5-10400F
14
Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Nitro+ Radeon RX 6800 XT
53
Crysis Remastered: тестирование актуальных видеокарт и процессоров с участием Ampere
16
Обзор и тестирование корпуса be quiet! Silent Base 802
34
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
40

Интересные материалы

Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
3 февраля 2021 40
Обзор и тестирование корпуса be quiet! Silent Base 802
3 февраля 2021 34
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool Gammaxx 400 EX
5 февраля 2021 150
Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Nitro+ Radeon RX 6800 XT
4 февраля 2021 53
Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
27 января 2021 37
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
1 февраля 2021 31

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

24 смартфона HUAWEI 2019-2020-х годов не получат EMUI 11 – причины завершения жизненного цикла
14
RockStar Games раздадут подарки игрокам в связи с высоким онлайном
13
Гигантские майнинговые фермы на видеокартах NVIDIA и AMD привели к перебоям напряжения в Иране
64
Навальный из СИЗО написал о своем отношении к серии Fallout
239
PlayStation: Самые популярные игры в январе 2021 года на PS4 и PS5
1
GeForce RTX 3060 может оказаться жертвой майнеров и позволяет отбить свою цену всего за 2 месяца
20
Google заблокирует установку GCam на все смартфоны
8
Майнинг Ethereum стал таким выгодным, что из продажи исчезают даже ноутбуки с мощными видеокартами
25
69 смартфонов Xiaomi получат глобальную прошивку MIUI 12.5
1
Процессоры Intel продолжают дешеветь – цена Core i9 10900KF в РФ за 4 месяца снизилась на 10 000 р
25
Графические решения RDNA 3 превзойдут предшественников по быстродействию в 2,5 раза
83
Игроки критикуют Ubisoft за поддержку Assassin's Creed Valhalla
11
Новая технология трассировки лучей Super Resolution для Radeon RX 6000 появится в ближайшие месяцы
118
Обновлённая Mass Effect Legendary Edition запуститься даже на калькуляторе с 2 Гб памяти и FX-8350
17
Цена Ryzen 9 3900X за неделю упала более чем на 2600 рублей — 12-ядерный CPU стал дешевле i9-10900K
72
Видеокарты GeForce RTX 3060 поступят в продажу 25 февраля, но майнеры их уже получили
46
AMD представит процессоры Warhol в четвёртом квартале
68
Sony Xperia Compact получит Snapdragon 775G, 5,5-дюймовый дисплей и Android 11
3
Google заблокировала аккаунт основателя студии-разработчика Terraria, в ответ он отказался выпускать игру в Stadia
26
Обновление Windows 10 KB4598291 исправляет ряд ошибок, но вызывает другие проблемы
9

Популярные статьи

Сколько на самом деле зарабатывают майнеры – две реальные истории о миллионерах-неудачниках
128
Выбираем SSD в 2021 году: стоит ли вообще менять HDD на SSD и какую модель SSD выбрать
46
Пожизненная лицензия Windows 10 Pro и Home на распродаже к 14 февраля
Опыт моей настройки и доработки игрового компьютера для бесшумного майнига по ночам
27
Обзор и тестирование ноутбука ASUS TUF Gaming Dash F15
11
Российский оверклокер прошелся по верхушкам 3DMark в модельном зачете GTX 1060 и Radeon RX 560
31
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
7
Project Cars 3: тестирование актуальных видеокарт и процессоров с участием Ampere
12
Личное мнение: GeForce GTX 1060 - лучшая видеокарта из всех бывших у меня за 18 лет
12
Стоит ли покупать видеокарту после майнинга и все ли б.у. видеокарты - майнерские
6

Сейчас обсуждают

John Shepard
01:59
Главное, чтоб было больше леди Демитреску
Продюсер Resident Evil Village заверил, что игра будет намного больше седьмой части
klopcha
01:58
Ну так.... как же тогда социализм может быть тупиком, если он даже "о-боже" в "райской" стране по мнению многих - США, соседствует с "настоящим" капитализмом ? Наверное будет новая форма. А по сути л...
Сколько на самом деле зарабатывают майнеры – две реальные истории о миллионерах-неудачниках
Антон Ханкишиев
01:58
не успел топ карту купить, уже новая выходит
Флагманская AMD Radeon RX 7900 XT будет в 2,5 раза производительнее RX 6900 XT — данные инсайдера
Listoman
01:57
Что-то как-то быстро стали говорить про rdna 3, совсем rdna 2 провалилась?)
Флагманская AMD Radeon RX 7900 XT будет в 2,5 раза производительнее RX 6900 XT — данные инсайдера
Li Ya
01:55
Ко ко ко ко. Кукарекаешь громко, петушок.
Магазины РФ распродают остатки видеокарт – оптимальные игровые предложения для экономных геймеров
buldozerbul
01:54
Динамики отличные , по 4 ватта каждый , для ноута очень громкие , и частоты передают просто супер и низкие тоже , в играх все просто летает , но это и понятно ведь экран 1080:1920 , для него такой кар...
Обзор и тестирование ноутбука ASUS TUF Gaming Dash F15
id_1
01:54
Что конкретно смущает? P.S. Увидел, забавно получилось :) Спасибо за найденную очепятку.
Флагманская AMD Radeon RX 7900 XT будет в 2,5 раза производительнее RX 6900 XT — данные инсайдера
John Shepard
01:52
Х86 живее всех живых и на пенсию идти не собирается. Аппле тоже показывает тесты, где ей удобно , а это декодинг новых видеокодеков и машинное обучение. Там, где нужна голая числодробилка, арм остаётс...
Intel сравнила производительность процессоров Core i7-1165G7 и Apple M1
Sergej V
01:52
в зелёных и синих :D
Флагманская AMD Radeon RX 7900 XT будет в 2,5 раза производительнее RX 6900 XT — данные инсайдера
klopcha
01:52
А учёный в лаборатории разве мог работать рядом с маргиналом? Ты плана обкурился и параллельную вселенную увидел?
Сколько на самом деле зарабатывают майнеры – две реальные истории о миллионерах-неудачниках
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем