Xiaomi представила финальный список из 42 смартфонов, которые в 2021 году получат MIUI 12.5
Сегодня Xiaomi ещё раз представила новую прошивку MIUI 12.5, выпустив её официальную стабильную версию для нескольких смартфонов. Как и ожидалось, в список счастливчиков попали исключительно флагманы 2020 года. Это: Mi 11, Mi 10 Pro, Mi 10, Mi 10T Pro и Mi 10T. Всего 5 смартфонов. Из положительного можно отметить, что прошивка начала поступать всем владельцам данных девайсов уже сегодня. Что важно, теперь глобальная и региональные версии выходят в один день. Однако, чаще всего, рассылка растягивается на несколько недель, поскольку обновление приходит выборочно и зависит от никому не известных переменных.
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Кроме информации о первой пятёрке, был представлен финальный список смартфонов, которые в итоге получат MIUI 12.5. Опять же без странностей не обошлось. Так, несмотря на то, что на календаре начало февраля, основная часть мобильных телефонов начнёт получать обновление только во втором квартале 2021 года. Мало того, даже нет точных сроков, а значит такие аппараты как Redmi Note 8 Pro и вся серия Redmi Note 9 получит доступ к прошивке только к лету.
В целом список насчитывает 42 телефона. Это не 65, как указывали ранее некоторые инсайдеры. Есть надежда, что в итоге Xiaomi пересмотрит свою политику, добавив неназванные смартфоны, однако эта информация начнёт появляться к началу 2 квартала, когда мы увидим первые стабильные бета-версии, а за ними и первые закрытие билды для инсайдеров.
- Redmi Note 9T
- Redmi Note 9S
- Redmi 9
- Mi 10T Pro
- Mi 11
- Redmi Note 9 Pro 5G
- Mi Note 10 Lite
- Mi 10T
- Mi 10T Lite
- Mi 9 Pro 5G
- Mi CC9
- Mi 9 Lite
- Mi CC9 Meitu Edition
- Redmi Note 9 Pro
- Redmi Note 9 4G
- Redmi Note 9 5G
- Mi Note 10
- Mi Note 10 Pro
- Redmi Note 8
- Redmi Note 8 Pro
- Redmi Note 8T
- Redmi K20 Pro
- Redmi Note 7
- Redmi Note 7 Pro
- Redmi 10X 5G
- Redmi 10X Pro 5G
- Mi 9
- Mi 9 SE
- Mi CC9e
- Mi CC9 Pro
- Redmi K20
- Redmi K30 5G
- Redmi K30 Pro 5G
- Redmi K30i 5G
- Redmi K30S Ultra
- Redmi K30 Ultra
- Redmi K30 Racing
- Mi 10
- Mi 10 Pro
- Mi 10 Ultra
- Mi 10 Lite
- Redmi K30
Позднее всех прошивку получат аппараты серии Redmi 9, Mi 9 SE, серия Redmi Note 7 и другие телефоны 2019 года. Судя по всему, китайский производитель решил вначале порадовать владельцев более новых смартфонов, а уже потом всех остальных. В любом случае участие серии Redmi Note 7 – это настояще чудо, поскольку ранее вопросы возникали даже к восьмой серии Redmi Note.
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P.S. В данном списке не учтены некоторые смартфоны серии POCO, однако они являются полными клонами указанных выше телефонов и получат прошивку в назначенные сроки.
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