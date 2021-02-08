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Среди наших читателей есть как любители игр, так и те, кто заходит в интернет почитать скандалы, интриги, расследования. Кто-то может себе позволить дорогую видеокарту, другие перебиваются с GeForce GTX 750 на GTX 1050. У кого-то стоит мощный многоядерный процессор, в то время как есть и такие, для кого старый добрый Core 2 Duo – вершина компьютерной мощи. Кем бы вы ни были, сегодня мы все находимся в равных условиях.

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Несомненно, те, у кого всегда есть свободные пару сотен тысяч, могут с большей лёгкостью себе позволить дорогую обновку, но переплачивать придётся всем. Сегодня мы поговорим о том, как купить видеокарту без больших жертв. Как мы только что указали, выйти сухим из воды можно только не заходя в воду, перефразируя – не покупая видеокарту, поэтому давайте попробуем оценить несколько доступных предложений.

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GeForce GTX 1660 Super. Если у вас есть 40 000 рублей, то лучше всего взять именно такую видеокарту. Она отличается неплохой производительность, позволяя вам комфортно играть в 1080р во все игры с довольно высокими графическими настройками. Наиболее интересными в магазине Ситилинк остаются две модели от GIGABYTE и PALIT. Разница между ними составляет всего 1500 рублей, однако тактовая частота находится на одном уровне – 1830 МГц, что на 300 МГц выше стандартных значений.

Оптимальным решением будет GeForce GTX 1660. Она уступает моделям с приставкой «Super», но позволяет сэкономить 8000 рублей, что кажется неплохой экономией в наше смутное время. Мы предлагаем обратить внимание на модель производства MSI. Она получила отличный заводской разгон со стабильным запасом для игр в разрешении 1080р.

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Наиболее бюджетной является GeForce GTX 1650. Она всё ещё позволяет играть в игры в 1080р, но без видимого запаса прочности. В данном случае такую покупку можно рассматривать временным выходом. После криптобума вы сможете взять что-то получше, а сейчас немного сэкономить. Модель от PALIT обладает неплохим бустом с отличным охлаждением.