Эфир дорожает, видеокарты исчезают из продажи, а NVIDIA не планирует увеличивать поставки
Сегодня случился очередной скачок цены основных криптовалют. Как обычно, в дело вмешался Илон Маск. Неясно, считает ли он всё происходящее игрой и отдаёт ли отчёт своим действиям, но в последнее время миллиардер откровенно игнорирует законы, которые биржевики устанавливали десятилетиями. Если так пойдёт и дальше, то вся эта большая бюрократическая структура станет не нужна, а рост и падение фьючерсов будут обеспечены сообщениями известных лиц в Твиттере.
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На фоне роста криптовалюты снова стали звучать пессимистичные заявления о проблемах с поставками видеокарт NVIDIA. Сегодня крупный европейский ритейлер Alternate попытался прояснить ситуацию с доступностью в 1 квартале. Информация получена из первых рук, а значит может считаться достоверной. Так, представители NVIDIA дали пояснения по каждой отдельной видеокарте:
- GeForce RTX 3090: поставок мало, некоторые заказы будут обслужены
- GeForce RTX 3080: поставки сильно ограничены и не смогут удовлетворить большую часть заказов
- GeForce RTX 3070: поставок мало, но и заказов на данную карту немного
- GeForce RTX 3060 Ti: доступность сильно ограничена и находится на минимальных показателях, при этом заявки будут обслужены лишь частично
Ритейлер указывает, что проще всего купить RTX 3070 и RTX 3090, поскольку они не так популярны у майнеров. Кроме того, некоторые источники уверяют, что грядёт новое подорожание графических чипов. Те, кто уже сделал заказ, смогут получить его по прежним ценам, остальные – как повезёт. Ну а Эфир снова дорожает. На этот раз он подпрыгнул дороже 1750 долларов. Сколько всё это продлится, неясно.
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