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Mass Effect считается одной из лучших РПГ всех времён и народов. Особенно разочаровывающей стала третья часть, которая вызвала целый шквал негативных отзывов. Со временем возмущения недовольных утихли, а мы получили Mass Effect Andromeda, после которой концовка третье части уже не выглядела плевком в лица фанатов. Это в очередной раз подтверждает, что даже самые плохие игры могут показаться сносными, если разработчики начали относиться к работе халатно.

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В мае в продажу поступит Mass Effect Legendary Edition. Это сразу три игры в одной, где нас ждут плавные переходы между сюжетом и никаких завершений компании после закрытия сюжетной линии первых двух частей. Можно было бы сказать, что великая трилогия возвращается, но некоторые наши читатели всё ещё недовольны её завершением, поэтому пусть каждый встретит Шепарда с присущим ему радушием.

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Сегодня Electronic Arts рассказали о рекомендованных и минимальных системных требованиях ремастера. Кстати, разработчики специально не называют своё детище ремастером, поскольку игра стала более цельной и может похвастать единым повествованием. Итак, давайте взглянем на то, каким компьютером нужно запасаться для игры в обновлённую Mass Effect.

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По большому счёту, игра запуститься даже на калькуляторе. Сделано это было специально, чтобы охватить как можно больше количество геймеров. Рекомендованные требования также не сильно впечатляют, поскольку уровень GeForce GTX 1070 – это довольно медленная видеокарта по современным меркам. 120 Гб немного удивляют, ведь предыдущие три части вместе взятые с трудом занимали 30 Гб. Будем надеяться, что дело не ограничится косметическим улучшением текстур, когда за счёт 4К размер был искусственно увеличен в несколько раз.

Удивляет, что нет максимальных системных требований для тех, кто хочет увидеть всю красоту Mass Effect Legendary Edition. А может никакой красоты нет? Но это мы узнаем только в мае.