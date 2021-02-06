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Выбор смартфона зависит от нескольких переменных и зачастую обусловлен как экономическим положением покупателя, так и областью применения самого гаджета. Так, некоторым нужен второй или третий аппарат, который будет использоваться только в офисе или для звонков на определённые номера. Другие – раздумывают о покупке первого телефона для ребёнка, а некоторым важен имидж. Кроме того, современные пользователи обращают внимание на функции, ведь сейчас как никогда ценится хорошая камера, много памяти для хранения фотографий и быстрый процессор.

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Не последнюю роль играет и сам производитель. Например, огромная часть людей сознательно выбирает Apple. Многие понимают, что переплачивают как минимум в два раза за одни и те же характеристики, но не готовы отказываться от привычной экосистемы и красивого надкушенного яблочка на тыльной стороне устройства. В последнее время все популярнее становится Xiaomi. Китайская компания уже давно не воспринимается как производитель второго эшелона, продолжая отвоёвывать рынок у Американских и южнокорейских брендов.

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Одним из наиболее интересных аппаратов 2020 года стал Redmi Note 9. В данном случае мы говорим об обычной версии, лишённой приставки «Pro». Он пользуется высоким спросом, обладая отличным соотношением между ценой и такими характеристиками, как производительность, количество памяти, качество камеры и многими другими функциями. Мало того, он обладает целым набором современных интерфейсов, включая NFC. В конце концов – это большой IPS-дисплей. 48 Мп камера хорошо справляется с записью видео и фото в светлое время дня, но иногда подкачивает в тёмное время суток. Количество памяти зафиксировано на уровне 4/128 Гб.

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Некоторое время назад данный телефон подешевел на 2000 рублей в Ситилинк. Это падение стоимости на 10%, что станет неплохим подарочком бережливым пользователям. Кстати, смартфон также может стать отличным подарком на День влюблённых, поскольку доступна белая и зелёная версия.