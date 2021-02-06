Wargaming раздаёт большой премиальный пакет для World of Warships в Steam стоимостью 1320 рублей
Совсем недавно стало известно о выходе серии популярных игр Wargaming в Steam. Как оказалось, появление долгожданных World of Tanks и World of Warships в самом популярном игровом интернет-магазине будет немного не таким, как нам бы хотелось. Например, если у вас был аккаунт, то его нельзя будет привязать к версии Steam. Это значит что нужно заново выкачивать технику, зарабатывать кредиты, а по сути – начинать с нуля.
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На самом деле подобный ход не рассчитан на старых вояк, а призван привлечь внимание новой аудитории. Пока неясно, насколько такое решение окажется успешным, но первый результат уже есть: об игре заговорили западные тематические ресурсы. Старые добрые «Танки» получили дополнительную рекламу. Сегодня стало известно ещё об одном подарочке от разработчиков.
Так, в Steam стартовала раздача World of Warships — Exclusive Starter Pack. Это большой подарочный пакет с премиальным линкором Ishizuchi 4 уровня. Кроме того, вы получите несколько модификаций, камуфляжей и шанс вытащить 10 000 свободного опыта.
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К сожалению, подарочек ограничен, ведь получить его можно только сегодня до 18-00. Поторопитесь, его оценочная стоимость составляет 25 долларов или 1320 рублей (для РФ). Ещё раз повторяем, данная акция работает только для нового аккаунта.
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