Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Совсем недавно стало известно о выходе серии популярных игр Wargaming в Steam. Как оказалось, появление долгожданных World of Tanks и World of Warships в самом популярном игровом интернет-магазине будет немного не таким, как нам бы хотелось. Например, если у вас был аккаунт, то его нельзя будет привязать к версии Steam. Это значит что нужно заново выкачивать технику, зарабатывать кредиты, а по сути – начинать с нуля.

реклама

На самом деле подобный ход не рассчитан на старых вояк, а призван привлечь внимание новой аудитории. Пока неясно, насколько такое решение окажется успешным, но первый результат уже есть: об игре заговорили западные тематические ресурсы. Старые добрые «Танки» получили дополнительную рекламу. Сегодня стало известно ещё об одном подарочке от разработчиков.

анонсы и реклама RTX 3070 в продаже по цене круто более 100 000р <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) RTX 3070 дешевле в Compeo.ru RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам RTX 2060 относительно недорого в Компео - смотри цены 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000 RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU

Так, в Steam стартовала раздача World of Warships — Exclusive Starter Pack. Это большой подарочный пакет с премиальным линкором Ishizuchi 4 уровня. Кроме того, вы получите несколько модификаций, камуфляжей и шанс вытащить 10 000 свободного опыта.

реклама

К сожалению, подарочек ограничен, ведь получить его можно только сегодня до 18-00. Поторопитесь, его оценочная стоимость составляет 25 долларов или 1320 рублей (для РФ). Ещё раз повторяем, данная акция работает только для нового аккаунта.