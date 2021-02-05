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Несмотря на то что Cyberpunk 2077 вышла относительно недавно, она уже успела обрасти целым сообществом энтузиастов, пытающихся улучшить её всеми возможными методами. В данном случае речь идёт о модификациях, расширяющих функционал, улучшающих картинку и повышающих стабильность игры. Сейчас сложно предсказать судьбу Cyberpunk 2077, ведь она давно выпала из списка наиболее популярных в Staem, закрепившись на 24 или 25 месте (положение дел всё время меняется).

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Проблема в том, что Cyberpunk 2077 до сих пор сложно назвать стабильной игрой, поскольку она переполнена багами, которые могут править ещё много месяцев. По сути для многих модификация – это единственный способ решить недостатки. Как стало известно, в игре существует серьёзная уязвимость, позволяющая нечистоплотным моддерам получать удалённый доступ к вашему компьютеру.

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Стоит признать, что на этот раз CD Projekt RED не только признала проблему, но и уже её устранила. Так, сегодня вышел патч №1.2, который внёс исправления в программный код. В результате теперь можно не бояться устанавливать любые модификации. Дополнительно устранена проблема переполнения буфера, которая приводила к замедлению ПК через какое-то время после начала игры.

Все, кто имеет лицензионную версию Cyberpunk 2077 могут получить исправление напрямую. Ну а пиратам придётся дождаться, пока кто-то интегрирует новый патч в одну из раздач.