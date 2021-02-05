Новое обновление Cyberpunk 2077 решило проблему удалённого взлома ПК после установки модификаций
Несмотря на то что Cyberpunk 2077 вышла относительно недавно, она уже успела обрасти целым сообществом энтузиастов, пытающихся улучшить её всеми возможными методами. В данном случае речь идёт о модификациях, расширяющих функционал, улучшающих картинку и повышающих стабильность игры. Сейчас сложно предсказать судьбу Cyberpunk 2077, ведь она давно выпала из списка наиболее популярных в Staem, закрепившись на 24 или 25 месте (положение дел всё время меняется).
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Проблема в том, что Cyberpunk 2077 до сих пор сложно назвать стабильной игрой, поскольку она переполнена багами, которые могут править ещё много месяцев. По сути для многих модификация – это единственный способ решить недостатки. Как стало известно, в игре существует серьёзная уязвимость, позволяющая нечистоплотным моддерам получать удалённый доступ к вашему компьютеру.
Стоит признать, что на этот раз CD Projekt RED не только признала проблему, но и уже её устранила. Так, сегодня вышел патч №1.2, который внёс исправления в программный код. В результате теперь можно не бояться устанавливать любые модификации. Дополнительно устранена проблема переполнения буфера, которая приводила к замедлению ПК через какое-то время после начала игры.
Все, кто имеет лицензионную версию Cyberpunk 2077 могут получить исправление напрямую. Ну а пиратам придётся дождаться, пока кто-то интегрирует новый патч в одну из раздач.
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