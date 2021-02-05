Xiaomi предлагает протестировать первую стабильную прошивку MIUI 12.5 для 20 актуальных смартфонов
Согласно официальной информации, уже в феврале стартует выпуск стабильных прошивок для десятков смартфонов Xiaomi. Все они будут основаны на версии MIUI 12.5, которая должна не только принести множество улучшений, но и решить целый ряд проблем текущего билда. Сообщается о повышении стабильности, улучшенной анимации, новых жестах и многих других изменениях.
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Отличные новости состоят в том, что множество смартфонов уже вышли из этапа бета-теста. Мало того, всем владельцам указанных ниже телефонов предлагается первыми получить стабильную MIUI 12.5. Перед тем как вы решитесь принять участие в тесте, важно знать несколько нюансов. Это так называемая Mi Stable ROM. Там присутствует русский язык, но это не финальная прошивка, поскольку для нашего региона будет выпущена отдельная версия. Кроме того, нужно уложиться в график подачи заявления до 1 марта. Сделать это можно следующим образом:
- Иметь на руках один из указанных ниже смартфонов
- Заполнить анкету, указав Mi Account и IMEI смартфона на сайте разработчика
- Подписаться на канал Телеграмм, нужно выбрать пункт Mi Stable Tester-Global
- Ждать одобрения
Как только вас примут в ряды тех, кто сможет первым получить стабильную MIUI 12.5, нужно будет установить прошивку и просто наслаждаться работой вашего телефона. Если вы обнаружите какие-либо проблемы, необходимо сообщать об этом инженерам Xiaomi. Ничего лишнего. Больше информации здесь.
- Mi 10T
- Mi 10T Pro
- Mi 9T
- Redmi K20
- Mi Note 10
- Mi 9 SE
- Redmi Note 9T
- Mi 10T Lite
- Mi 10i
- Redmi Note 9 Pro
- Redmi Note 9 Pro Max
- Redmi Note 9
- Redmi 9
- Redmi 9 Prime
- Redmi 9C
- Redmi 9C NFC
- Redmi 9A
- Redmi Note 8
- Redmi Note 8T
- Redmi 9T
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