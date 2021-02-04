Неизвестный инди-проект вырвался на 4 место в Steam и обошёл GTA V и Team Fortress 2 за неделю
Большая часть огромного пирога видеоигр достаётся крупным студиям. Некоторые из них получают гигантские доходы, превышающие бюджет африканских стран (причём вместе взятых). Что любопытно, наиболее предприимчивые ведут постоянную охоту за талантливыми командами разработчиков, скупая их десятками. Именно поэтому мы всё реже становимся свидетелями ситуации, когда независимая студия выпускает хит, который становится лидером продаж.
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Несколько дней назад вышла игра Tale of Immortal. Она находится в Steam в раннем доступе и стоит 20 долларов. За это время проект умудрился выйти на 4 место, обойдя Grand Theft Auto V и Team Fortress 2. И это не говоря о Cyberpunk 2077, которая сместилась на 24 позицию. Что любопытно, сейчас доступен только китайские язык, что не помешало инди-игре совершить такой значительный прорыв. На данный момент у проекта 86% положительных отзывов и более 180 тысяч одновременных игроков.
Tale of Immortal представляет собой жанр симулятора-песочницы и позволяет исследователь огромный двухмерный мир. Если более предметно, то это представитель популярного в Китае жанра «Сянься», повествующем о мире демонов, драконах, боевых искусствах и переплетении всего этого во взрывоопасную смесь.
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По прогнозам аналитиков, игра имеет все шансы обойти мегапопулярный PUBG. Дальше всё будет зависеть от английской локализации, что позволит расширить аудиторию на жителей западных регионов.
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