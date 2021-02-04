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Современный пользователь интернета любит сенсации. Журналисты стараются использовать любую возможность удивить читателей, которые при прочих равных зайдут почитать о чём-то необычном, чем о малозаметной технологии. Здесь мало-кто обращает внимание на качество материала, а ранжирование происходит согласно никому не известных алгоритмов. Это значит, что короткая новость с броским заголовком может собрать больше, чем масштабная статья, написанная профессионалами.

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Возможно, в будущем ситуация измениться, но пока дела обстоят именно так. Суть в том, что на подобное положение дел обратила внимание Xiaomi. В последнее время в сети зачастили новости о том, что якобы несколько ключевых серий лишаться доступа к сервисам Google (GMS). Ситуация беспрецедентная, ведь это грозит миллионам владельцам в Европе и других странах, включая РФ.

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Как оказалось, это очередная утка, созданная неизвестным фанатом, который, судя по всему, оказался неосведомлён о реальном положении дел, либо намеренно создал сенсацию на пустом месте. Итак, сегодня представитель компании Xiaomi твёрдо заявил, что никто не планирует ограничивать пользователей. GMS останутся и удалять их никто не будет.

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На самом деле в Китае давно выпускаются смартфоны без сервисов Google. Это продукт исключительно для китайского рынка и именно такой телефон держал в руках создатель сенсации. Вот только это никакая не сенсация, ведь и Redmi К30 и другие являются региональными, а попав к нам получают глобальную прошивку с сервисами Google.