Xiaomi сообщила о завершении жизненного цикла для 26 актуальных смартфонов 2018-2019 годов
72 смартфона Xiaomi получили официальную прошивку MIUI 12. Это настоящий рекорд. Кстати, на самом деле смартфонов не меньше 85, просто некоторые модели имеют прямые клоны, которые известны только в Индии, что делает почти нереальным их перечисление на европейских ресурсах, где инсайдеры выкладывают информацию о доступных аппаратах. В любом случае даже цифра 72 кажется гигантской.
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Китайцы занимались рассылкой прошивки начиная с августа. 2020 года. Это, кстати, тоже своеобразный рекорд, ведь раньше выход прошивки занимал не больше трёх месяцев, а сейчас 6. Мало того, многие телефоны до сих пор не получили российскую версию обновления. 72 – это очень много. Xiaomi вынесла правильные выводы, и следующая прошивка за номером MIUI 12.5 будет выпущена на 35-40 аппаратов, исключая клоны, которые фактически получают идентичный билд.
Это значит, что нужно за одни раз избавиться от огромного количества смартфонов, которые до недавнего времени считались актуальными. Давайте начнём с самых неприятных сюрпризов, поскольку указанные ниже телефоны вполне могли бы получить MIUI 12.5, ведь технических причин для этого нет.
- Mi 9 Lite
- Mi 8 SE
- Mi 8 Lite
- Mi 8 Explorer Edition
- Mi 8 Pro
- Mi 8
- Mi MIX 2S
- Mi Max 3
- Mi MIX 3
- Black Shark
- Poco F1
- Redmi 8
- Redmi 8
- Redmi 8A Pro
- Redmi 8A
Итого 15 смартфонов, которые выпущены в 2019 году, либо обладают флагманским железом, позволяющим оставаться в строю ещё как минимум год. А вот следующие 11 действительно не тянут. Многим из них даже текущая версия MIUI 12 далась с большим трудом. Это не значит, что Xiaomi на верном пути, ведь всегда можно выпустить облегчённую версию прошивки, либо только некоторые наиболее интересные её элементы.
- Redmi S2/Y2
- Redmi 7 Pro
- Redmi 7A
- Redmi 7
- Redmi Note 6 Pro
- Redmi 6
- Redmi 6А
- Mi Note 3
- Mi MIX 2
- Mi 6X
- Redmi Note 5 Pro
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Если говорить о причинах, то они банальны: деньги. В 2020 году руководство китайской компании сообщало, что следующая прошивка получит название MIUI 13 и выйдет к весне 2021 года. Как видите, долгая разработка MIUI 12 спутала все карты. Создание рабочих стабильных прошивок для почти сотни аппаратов многому научило Xiaomi, а покупатели просто стали заложниками ситуации, когда их интересы оказались мене важны, чем бизнес компании.
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