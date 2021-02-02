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72 смартфона Xiaomi получили официальную прошивку MIUI 12. Это настоящий рекорд. Кстати, на самом деле смартфонов не меньше 85, просто некоторые модели имеют прямые клоны, которые известны только в Индии, что делает почти нереальным их перечисление на европейских ресурсах, где инсайдеры выкладывают информацию о доступных аппаратах. В любом случае даже цифра 72 кажется гигантской.

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Китайцы занимались рассылкой прошивки начиная с августа. 2020 года. Это, кстати, тоже своеобразный рекорд, ведь раньше выход прошивки занимал не больше трёх месяцев, а сейчас 6. Мало того, многие телефоны до сих пор не получили российскую версию обновления. 72 – это очень много. Xiaomi вынесла правильные выводы, и следующая прошивка за номером MIUI 12.5 будет выпущена на 35-40 аппаратов, исключая клоны, которые фактически получают идентичный билд.

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Это значит, что нужно за одни раз избавиться от огромного количества смартфонов, которые до недавнего времени считались актуальными. Давайте начнём с самых неприятных сюрпризов, поскольку указанные ниже телефоны вполне могли бы получить MIUI 12.5, ведь технических причин для этого нет.

Mi 9 Lite

Mi 8 SE

Mi 8 Lite

Mi 8 Explorer Edition

Mi 8 Pro

Mi 8

Mi MIX 2S

Mi Max 3

Mi MIX 3

Black Shark

Poco F1

Redmi 8

Redmi 8

Redmi 8A Pro

Redmi 8A

Итого 15 смартфонов, которые выпущены в 2019 году, либо обладают флагманским железом, позволяющим оставаться в строю ещё как минимум год. А вот следующие 11 действительно не тянут. Многим из них даже текущая версия MIUI 12 далась с большим трудом. Это не значит, что Xiaomi на верном пути, ведь всегда можно выпустить облегчённую версию прошивки, либо только некоторые наиболее интересные её элементы.

Redmi S2/Y2

Redmi 7 Pro

Redmi 7A

Redmi 7

Redmi Note 6 Pro

Redmi 6

Redmi 6А

Mi Note 3

Mi MIX 2

Mi 6X

Redmi Note 5 Pro

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Если говорить о причинах, то они банальны: деньги. В 2020 году руководство китайской компании сообщало, что следующая прошивка получит название MIUI 13 и выйдет к весне 2021 года. Как видите, долгая разработка MIUI 12 спутала все карты. Создание рабочих стабильных прошивок для почти сотни аппаратов многому научило Xiaomi, а покупатели просто стали заложниками ситуации, когда их интересы оказались мене важны, чем бизнес компании.