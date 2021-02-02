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Видеокарты дорожают, ведь майнеры раскупают всё, что хорошо и плохо лежит на полках магазинов. Мало того, они забирают самые лакомые кусочки ещё на подлёте, а некоторые сидят под заводами, собирая фермы для майнинга из десятков и сотен графических чипов. Но, что случается с уж очень дорогими моделями, если они дольше обычного лежат на полках? Правильно, они дешевеют.

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Сегодня мы расскажем об уникальной ситуации, когда вместо поднятия цены, российский ритейлер решил сделать энтузиастам большой подарок в виде снижения цены на суперкрутую флагманскую видеокарту GeForce RTX 3090. Нет нужды говорить о том, насколько она быстрая, ведь 24 Гб скоростной видеопамяти GDDR6X, работающей на тактовой частоте 19500 МГц, говорят сами за себя. Давайте кратко рассмотрим обе модели.

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GeForce RTX 3090 производства MSI. Отличный вариант, который подешевел на 20 000 рублей, что выглядит как настоящий дар небес, позволяя неплохо сэкономить. Это значительно дороже рекомендованной цены, но с учётом скидки всё равно дешевле большинства предложений.

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GeForce RTX 3090 от Asus – настоящий рекордсмен. Карта разгоняется до 1890 МГц в режиме буста, позволяя достигать невероятных высот в майнинге и самых требовательных играх. Для её подключения вам понадобиться мощный блок питания с тремя разъёмами на 8 пин. Скидка на неё составляет 16 500 рублей, что ниже предыдущего предложения, но всё также неплохо, учитывая, что везде мы видим только подорожание.