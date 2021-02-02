GeForce RTX 3090 дешевеет в магазинах РФ – несколько прокачанных моделей со скидкой до 20 000 р
Видеокарты дорожают, ведь майнеры раскупают всё, что хорошо и плохо лежит на полках магазинов. Мало того, они забирают самые лакомые кусочки ещё на подлёте, а некоторые сидят под заводами, собирая фермы для майнинга из десятков и сотен графических чипов. Но, что случается с уж очень дорогими моделями, если они дольше обычного лежат на полках? Правильно, они дешевеют.
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Сегодня мы расскажем об уникальной ситуации, когда вместо поднятия цены, российский ритейлер решил сделать энтузиастам большой подарок в виде снижения цены на суперкрутую флагманскую видеокарту GeForce RTX 3090. Нет нужды говорить о том, насколько она быстрая, ведь 24 Гб скоростной видеопамяти GDDR6X, работающей на тактовой частоте 19500 МГц, говорят сами за себя. Давайте кратко рассмотрим обе модели.
GeForce RTX 3090 производства MSI. Отличный вариант, который подешевел на 20 000 рублей, что выглядит как настоящий дар небес, позволяя неплохо сэкономить. Это значительно дороже рекомендованной цены, но с учётом скидки всё равно дешевле большинства предложений.
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GeForce RTX 3090 от Asus – настоящий рекордсмен. Карта разгоняется до 1890 МГц в режиме буста, позволяя достигать невероятных высот в майнинге и самых требовательных играх. Для её подключения вам понадобиться мощный блок питания с тремя разъёмами на 8 пин. Скидка на неё составляет 16 500 рублей, что ниже предыдущего предложения, но всё также неплохо, учитывая, что везде мы видим только подорожание.
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