Китайский программист отсудил у компании 30 000 долларов за принуждение работать на Новый год
Многие наши читатели любят истории. Ещё лучше, если это будет правдивый и поучительный рассказ из жизни с хорошей концовкой. К счастью, сегодня у нас в запасе именно такой.
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В 2019 году во время празднования Нового года программист Сяо Чжан получил от руководства неожиданное предложение. Ему предписывалось забрать домой рабочий компьютер и вместо положенного отдыха продолжать выполнять свои обязанности. А нужно отметить, что Сяо был программистом, который проработал в данной компании более 4 лет, а до этого имел опыт работы по профессии. Не желая выполнять столь абсурдные предписания руководства, Сяо все праздники посвятил семье, а после как ни в чём не бывало вернулся на работу.
Мало-кто удивился бы, увольнению, ведь на лицо неподчинение требованиям руководства. Китаец пожал плечами и ушёл, но, вместо того чтобы смириться со случившимся, подал на работодателя в суд. Разбирательство длилось два года. Истец заявлял, что во время национального праздника имел все основания 27 дней не работать, ведь это красные дни календаря.
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Удалёнка, как она есть
Дело оказалось сложным и запутанным, ведь компания и не думала сдаваться. Руководство заявляло о нарушении рабочего графика, якобы Сяо принимал пищу в неустановленные часы, и вообще нарушитель достоин порицания. К счастью, суд встал на сторону китайца, постановив, что никто не может заставить человека работать в выходные. Ну а в качестве компенсации Сяо получит 194 000 юаней, что соответствует 30 000 долларам. Что же, всё окончилось хорошо, хотя и не для всех.
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