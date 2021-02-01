Владельцы смартфонов HUAWEI массово переходят на Xiaomi
HUAWEI медленно, но уверенно теряет позиции. Китайская компания сталкивается с беспрецедентным давлением со стороны США. Американское правительство использовало все средства для выдавливания HUAWEI с рынка, от угроз и беспочвенных обвинений, до враждебной риторики и санкций. В итоге в ход пошли ультиматумы в сторону всех ключевых партнёров компании из поднебесной. Сейчас та же карта разыгрывается против ещё одного производителя из поднебесной – Xiaomi.
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На самом деле ничего страшного пока не случилось, а большинство пользователей даже не знают о подобных коллизиях. Это значит, что у Xiaomi ещё есть время. Прямо сейчас мы становимся свидетелями закона сохранения энергии, который в данном случае касается рыночных отношений. Так, вначале большой кусок пирога в виде освободившихся мощностей TSMC разделили между собой ведущие компании, а сейчас дошло дело до дележа пользователей.
Дело в том, что смартфоны устаревают. Кто-то предпочитает использовать гаджет год, другие – два, у некоторых он приходит в негодность. По сути перед нами перманентный процесс. Прямо сейчас фанатам HUAWEI в Китае есть из чего выбрать, а неработающие сервисы Google их не волнуют. А вот европейцы постепенно теряют интерес к HUAWEI. Как стало известно, многие из них выбирают Xiaomi.
Сообщается, что в последние месяцы значительно возросло количество скачиваний Xiaomi Mall (счёт на миллионы), а отзывы свидетельствуют о том, что пользователи впервые сталкиваются с экосистемой этой китайской компании. К примеру, один из них оставил любопытную цитату:
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Реальное падение продаж HUAWEI будет заметно к середине года, когда у китайцев начнёт оканчиваться запас комплектующих. Предположительно, падение составит до 6 раз, что может вынудить HUAWEI уйти с рынка. Если предположения о наследовании со стороны Xiaomi верны, то эта компания может вырасти невероятно быстро.
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