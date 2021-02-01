Видеокарты могут ещё долго не вернуться в магазины – ферма из RTX 3080 окупается от 4 месяцев
Многие наши читатели верят, что в очень скоро криптовалюты снова подешевеют, а видеокарты вернуться в магазины. Сегодня у нас есть любопытная информация, свидетельствующая о том, что шахтёры разогнались так сильно, что остановить их будет крайне сложно. При этом одна из проблем состоит в том, что даже при условии резкого обрушения цифровых денег, дефицит будет какое-то время оставаться.
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Если внимательно изучить котировки Эфира, то становится очевидно, что майнеры не планируют останавливаться на достигнутых успехах. Так, за неполный год эта криптовалюта подорожала в 17 раз. Ещё в марте 2020 года Эфир стоил 86 долларов, а сегодня он стабильно котируется в районе 1400 долларов, иногда опускаясь до 1300, как сегодня.
Аналитики рассказывают, что только за январь шахтёры заработали на продаже криптовалюты 800 миллионов долларов, что стало очередным рекордом. Добыча стала настолько прибыльна и эффективна, что правильно настроенная ферма из 8 видеокарт GeForce RTX 3080 приносит до 62 долларов в сутки или 1800 в месяц. Если предположить, что одна видеокарта куплена за 900 долларов, то отбить всю ферму можно за 4 месяца.
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Если прислушаться к прогнозам, то можно сделать вывод, что Эфир будет только расти, ведь многие прочат ему 2000 долларов уже к концу года. В таких условиях рассчитывать на появление видеокарт в продаже – это по меньшей мере наивно.
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