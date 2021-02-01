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Многие наши читатели верят, что в очень скоро криптовалюты снова подешевеют, а видеокарты вернуться в магазины. Сегодня у нас есть любопытная информация, свидетельствующая о том, что шахтёры разогнались так сильно, что остановить их будет крайне сложно. При этом одна из проблем состоит в том, что даже при условии резкого обрушения цифровых денег, дефицит будет какое-то время оставаться.

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Если внимательно изучить котировки Эфира, то становится очевидно, что майнеры не планируют останавливаться на достигнутых успехах. Так, за неполный год эта криптовалюта подорожала в 17 раз. Ещё в марте 2020 года Эфир стоил 86 долларов, а сегодня он стабильно котируется в районе 1400 долларов, иногда опускаясь до 1300, как сегодня.

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Аналитики рассказывают, что только за январь шахтёры заработали на продаже криптовалюты 800 миллионов долларов, что стало очередным рекордом. Добыча стала настолько прибыльна и эффективна, что правильно настроенная ферма из 8 видеокарт GeForce RTX 3080 приносит до 62 долларов в сутки или 1800 в месяц. Если предположить, что одна видеокарта куплена за 900 долларов, то отбить всю ферму можно за 4 месяца.

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Если прислушаться к прогнозам, то можно сделать вывод, что Эфир будет только расти, ведь многие прочат ему 2000 долларов уже к концу года. В таких условиях рассчитывать на появление видеокарт в продаже – это по меньшей мере наивно.