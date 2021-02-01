NVIDIA вернула видеокарты GeForce RTX 3000FE в магазины и пообещала не сворачивать продажи
Несколько дней назад появилась информация о том, что NVIDIA прекратила выпуск и отгрузку референсных версий видеокарт GeForce RTX 3000-й серии. Это так называемые Founders Edition, которые распространяются по официальным каналам производителя и имеют рекомендованную стоимость. По большому счёту, в настоящее время это единственный путь купить мощную видеокарту по относительно низкой цене.
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Например, GeForce RTX 3070 на официальном сайте можно было взять за 45 490 рублей, в то время как в условиях дефицита партнёрские варианты стоят более 100 000 рублей и выше. Точно такая же ситуация и с другими моделями. На самом деле на тот момент никаких официальных заявлений не было, но журналистам было достаточно только лишь факта об исчезновении видеокарт из магазинов.
Как оказалось, случившееся было ошибкой, поскольку через какое-то время NVIDIA вернула видеокарты на сайт. Это не значит, что вы можете купить такую карту сегодня по рекомендованной цене, ведь поставки осуществляются нечасто. Тем не менее они есть, и это явно лучше их полного отсутствия.
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Представители NVIDIA уверяют, что не планируют снимать видеокарты с продажи, и будут их выпускать ещё какое-то время. Более точной информации нет, но после этого точно появятся счастливчики, которым удалось отхватить новую карточку из магазина производителя.
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