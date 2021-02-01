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Несколько дней назад появилась информация о том, что NVIDIA прекратила выпуск и отгрузку референсных версий видеокарт GeForce RTX 3000-й серии. Это так называемые Founders Edition, которые распространяются по официальным каналам производителя и имеют рекомендованную стоимость. По большому счёту, в настоящее время это единственный путь купить мощную видеокарту по относительно низкой цене.

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Например, GeForce RTX 3070 на официальном сайте можно было взять за 45 490 рублей, в то время как в условиях дефицита партнёрские варианты стоят более 100 000 рублей и выше. Точно такая же ситуация и с другими моделями. На самом деле на тот момент никаких официальных заявлений не было, но журналистам было достаточно только лишь факта об исчезновении видеокарт из магазинов.

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Как оказалось, случившееся было ошибкой, поскольку через какое-то время NVIDIA вернула видеокарты на сайт. Это не значит, что вы можете купить такую карту сегодня по рекомендованной цене, ведь поставки осуществляются нечасто. Тем не менее они есть, и это явно лучше их полного отсутствия.

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Представители NVIDIA уверяют, что не планируют снимать видеокарты с продажи, и будут их выпускать ещё какое-то время. Более точной информации нет, но после этого точно появятся счастливчики, которым удалось отхватить новую карточку из магазина производителя.