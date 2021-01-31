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PlayStation 5 стала самой желанной игровой приставкой текущего поколения. Официальные поставки разлетаются в считанные часы, а счастливчики не спешат расставаться с дорогой игрушкой несмотря на возможность заработать. Именно поэтому даже на вторичном рынке купить игровую приставку сложно, а цены откровенно завышены.

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Любопытная история случилась в США. Так девушка по имени Бриттани Эверет нашла объявление, в котором автор выставил на продажу новенькую PlayStation 5 Digital Edition. Это полный аналог старшей версии консоли с той лишь разницей, что здесь отсутствует дисковод. Связавшись с продавцом Бриттани узнала, что он выставил такую низкую цену поскольку его девушка подарила ему не ту модель. Однако предприимчивый продавец просил предоплату.

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Вначале Бриттани выслала половину, но потом продавец попросил срочно выслать оставшуюся сумму, поскольку его дочь нуждается в лекарствах. Девушка согласилась с условием, если владелец сфотографируется с чеком, где указано, что он покупал PlayStation 5. Фотография была выслана, но приставку Бриттани так и не получила. Запросы в полицию ни к чему не привели и тогда она решила взять дело в свои руки.

Благодаря чеку она узнала адрес магазина, а с ним и фамилию покупателя, его электронную почту и даже адрес проживания. Мало того, ей стала известна почта его знакомых и родственников. После обращения к родным, злоумышленник вернул Бриттани деньги, но для него это было только началом, ведь в итоге от него ушла невеста, узнав о подлом поступке.