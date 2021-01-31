Предприимчивая покупательница PlayStation 5 наказала злоумышленника и вернула деньги
PlayStation 5 стала самой желанной игровой приставкой текущего поколения. Официальные поставки разлетаются в считанные часы, а счастливчики не спешат расставаться с дорогой игрушкой несмотря на возможность заработать. Именно поэтому даже на вторичном рынке купить игровую приставку сложно, а цены откровенно завышены.
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Любопытная история случилась в США. Так девушка по имени Бриттани Эверет нашла объявление, в котором автор выставил на продажу новенькую PlayStation 5 Digital Edition. Это полный аналог старшей версии консоли с той лишь разницей, что здесь отсутствует дисковод. Связавшись с продавцом Бриттани узнала, что он выставил такую низкую цену поскольку его девушка подарила ему не ту модель. Однако предприимчивый продавец просил предоплату.
Вначале Бриттани выслала половину, но потом продавец попросил срочно выслать оставшуюся сумму, поскольку его дочь нуждается в лекарствах. Девушка согласилась с условием, если владелец сфотографируется с чеком, где указано, что он покупал PlayStation 5. Фотография была выслана, но приставку Бриттани так и не получила. Запросы в полицию ни к чему не привели и тогда она решила взять дело в свои руки.
Благодаря чеку она узнала адрес магазина, а с ним и фамилию покупателя, его электронную почту и даже адрес проживания. Мало того, ей стала известна почта его знакомых и родственников. После обращения к родным, злоумышленник вернул Бриттани деньги, но для него это было только началом, ведь в итоге от него ушла невеста, узнав о подлом поступке.
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