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В 2020 год TSMC стала единственным контрактным производителем, способным выпускать массовый продукт согласно 7-нм нормам. Все остальные либо безнадёжно отстали, либо находятся на финальных этапах подготовки к развёртыванию мощностей. Ещё более сложная ситуация обстоит с 5-нм техпроцессом, ведь ближайший преследователь в лице Samsung до сих пор не может справиться с насыщением рынка массовым 8-нм полупроводниковым продуктом.

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На TSMC оказывается и будет оказываться беспрецедентное давление. Свой кусок пирога хотят откусить все крупные компании. При этом Apple фактически монополизировала 5-нм техпроцесс и в ближайшие годы останется крупнейшим покупателем полупроводников в мире. Не внушает оптимизма тот факт, что даже Intel передела часть производства процессоров в 2022-2023-х годах в руки TSMC, ведь это только усилит общий дефицит на рынке.

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Даже если отбросить фактор майнеров, то перед нами один из самых масштабных дефицитов полупроводников за всю историю. По мнению AMD, единственным выходом может быть передача части продукции (гибридных процессоров и видеокарт) в руки Samsung. Предположительно, южнокорейский производитель в 2021 году развернёт 5-нм мощности, а в 2022 году откроет первый 3-нм заводик.

Что же, если Intel выкупает 3-нм мощности TSMC, то AMD на этот раз решила прибегнуть к слугам Samsung. Неясно, когда начнётся производство подобных изделий. Если отталкиваться от существующей дорожной карты, то на 2021 год намечено производства процессоров на основе 5-нм техпроцесса и архитектуры Zen 4. 2022 год, традиционно ознаменуется улучшенным 5-нм+ техпроцессом от TSMC, ну а 2023 пока не занят, но всё это гадания на кофейной гуще от инсайдеров.