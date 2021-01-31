AMD вслед за NVIDIA передаст производство чипов для видеокарт южнокорейской Samsung
В 2020 год TSMC стала единственным контрактным производителем, способным выпускать массовый продукт согласно 7-нм нормам. Все остальные либо безнадёжно отстали, либо находятся на финальных этапах подготовки к развёртыванию мощностей. Ещё более сложная ситуация обстоит с 5-нм техпроцессом, ведь ближайший преследователь в лице Samsung до сих пор не может справиться с насыщением рынка массовым 8-нм полупроводниковым продуктом.
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На TSMC оказывается и будет оказываться беспрецедентное давление. Свой кусок пирога хотят откусить все крупные компании. При этом Apple фактически монополизировала 5-нм техпроцесс и в ближайшие годы останется крупнейшим покупателем полупроводников в мире. Не внушает оптимизма тот факт, что даже Intel передела часть производства процессоров в 2022-2023-х годах в руки TSMC, ведь это только усилит общий дефицит на рынке.
Даже если отбросить фактор майнеров, то перед нами один из самых масштабных дефицитов полупроводников за всю историю. По мнению AMD, единственным выходом может быть передача части продукции (гибридных процессоров и видеокарт) в руки Samsung. Предположительно, южнокорейский производитель в 2021 году развернёт 5-нм мощности, а в 2022 году откроет первый 3-нм заводик.
Что же, если Intel выкупает 3-нм мощности TSMC, то AMD на этот раз решила прибегнуть к слугам Samsung. Неясно, когда начнётся производство подобных изделий. Если отталкиваться от существующей дорожной карты, то на 2021 год намечено производства процессоров на основе 5-нм техпроцесса и архитектуры Zen 4. 2022 год, традиционно ознаменуется улучшенным 5-нм+ техпроцессом от TSMC, ну а 2023 пока не занят, но всё это гадания на кофейной гуще от инсайдеров.
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