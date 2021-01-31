Уникальная карточка из игры Magic продана за 500 000 $ – следующая может стоить 1 миллион
Многие столетия наиболее богатыми становились предприимчивые люди. В данном случае мы не говорим о наследовании золотых приисков, дворцов и титулов. Подобная практика работала до тех пор, пока в наш мир не вошли компьютеры. В итоге любители собирать у себя в подвале микросхемы вошли в число самых богатых людей планеты. Похоже, что сейчас мы становимся свидетелями ещё одного витка.
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Дело в том, что с ростом цены на криптовалюту в мире появилось много долларовых миллионеров. Это люди, которые каким-то образом получили несколько десятков и сотен Биткоинов много лет назад. Многие из них никогда не помышляли о богатстве, а их хобби и интересы способны удивить наших читателей. Вполне возможно, что случившаяся история не имеет отношение к криптовалютному миллионеру, но уже известно, что эти товарищи скупают на первый взгляд бесполезные вещицы по гигантским ценам.
Так, на eBay была куплена уникальная карточка из коллекционной игры Magic: The Gathering. Alpha Black Lotus считается самой сильной картой и была выпущена в количестве 1100 единиц. После этого большая часть потерялась, а оставшиеся пришли в негодность. В последний раз такую карту удалось реализовать за 250 тысяч долларов, а недавно Чёрный лотос ушёл за 500 000.
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Представители аукциона PWCC, через который проходила продажа, уверены, что появление большого числа миллионеров приведёт к тому, что вскоре мы увидим, как подобные коллекционные карты расходятся по цене выше миллиона.
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