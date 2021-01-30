Видеокарты AMD неспособны противостоять NVIDIA в игре Medium в режиме трассировки лучей
Вопрос реальной производительности видеокарт Radeon RX 6000-й серии интересует многих геймеров. Пока купить такие карточки сложно, но рано или поздно они обязательно вернутся на полки магазинов, а значит пока этого не случилось можно предаваться анализу и изучению тестов. Сегодня у нас результаты схватки всей серии красной команды, против всех актуальных видеокарт NVIDIA.
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Больше информации можно посмотреть на видео ниже. Также есть скриншоты, которые отлично демонстрируют сложившееся положение. Данные предоставлены командой Wccftech. Давайте посмотрим на что способно новое поколение AMD в игре Medium. Результаты с включённой трассировкой лучей, а также активной технологией DLSS.
Результат не очень впечатляет. Судя по всему игра оптимизирована под зелёные карточки. Так, даже самая быстрая Radeon RX 6900 ХТ уступает GeForce RTX 3070. Ситуация кардинально меняется, как только на видеокартах NVIDIA активируется режим DLSS. Здесь красные не способны тягаться даже с RTX 3060 Ti.
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Представлено несколько режимов тестирования, но результат остаётся неизменным. К сожалению, запускать многие новинки в режиме трассировки лучей на видеокартах AMD пока невозможно. Особенно всё плохо с Radeon RX 6800, которая по сути является крайне быстрой, но по факту пасует в разрекламированном RayTracing.
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