Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Видеокарты AMD неспособны противостоять NVIDIA в игре Medium в режиме трассировки лучей

Radeon RX 6900 ХТ уступает GeForce RTX 3060 Ti
[ ] для раздела Блоги
33
RTX 3080 в наличии но цена вдвое выше ожидаемой
Несколько видов RTX 3070 в продаже - смотрим цены
RTX 3090 - цены пошли вниз
RTX 8000 48Gb скоро не покажется такой уж и дорогой
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Вопрос реальной производительности видеокарт Radeon RX 6000-й серии интересует многих геймеров. Пока купить такие карточки сложно, но рано или поздно они обязательно вернутся на полки магазинов, а значит пока этого не случилось можно предаваться анализу и изучению тестов. Сегодня у нас результаты схватки всей серии красной команды, против всех актуальных видеокарт NVIDIA.

реклама

Больше информации можно посмотреть на видео ниже. Также есть скриншоты, которые отлично демонстрируют сложившееся положение. Данные предоставлены командой Wccftech. Давайте посмотрим на что способно новое поколение AMD в игре Medium. Результаты с включённой трассировкой лучей, а также активной технологией DLSS. 

анонсы и реклама
RTX 3070 в продаже по цене круто более 100 000р
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c)
Недорогая RTX 2060 - цены пошли вниз
RTX 2070 Super - цена супер
RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000
Вдвое упала цена на 4Tb IBM
Киберпонедельник в Ситилинке - не пропусти лютые скидки
RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU
Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться
Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU
Более 20 компьютеров с игровыми видеокартами в Регарде
RTX 3070 в XPERT.RU
Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде, чем везде
Ryzen 5800X за копейки в Регарде

Результат не очень впечатляет. Судя по всему игра оптимизирована под зелёные карточки. Так, даже самая быстрая Radeon RX 6900 ХТ уступает GeForce RTX 3070. Ситуация кардинально меняется, как только на видеокартах NVIDIA активируется режим DLSS. Здесь красные не способны тягаться даже с RTX 3060 Ti. 

реклама

Представлено несколько режимов тестирования, но результат остаётся неизменным. К сожалению, запускать многие новинки в режиме трассировки лучей на видеокартах AMD пока невозможно. Особенно всё плохо с Radeon RX 6800, которая по сути является крайне быстрой, но по факту пасует в разрекламированном RayTracing. 


Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 3.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-4000 G.Skill Trident Z Royal (F4-4000C17D-16GTRSB) объемом 16 Гбайт
20
Битва игровых компьютеров: Core i3-10320 & GeForce RTX 2060 и Ryzen 5 3500X & Radeon RX 5600 XT
14
Обзор и тестирование процессорных СЖО be quiet! Pure Loop 280 и be quiet! Pure Loop 360
21
Битва процессоров: Core i3-10100F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
20
Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
35
Обзор и тестирование блока питания Seasonic Prime TX-1000 (80 Plus Titanium)
36
Битва процессоров: Ryzen 3 3100 VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
18
Call of Duty: Black Ops Cold War – тестирование четырех поколений процессоров
6
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS Radeon RX 5600 XT в связке с процессором Ryzen 5 3600
19
Обзор игровой гарнитуры ASUS ROG Delta S
12

Интересные материалы

Битва игровых компьютеров: Pentium G6400 & GeForce GTX 1650 Super и Athlon 240GE & Radeon RX 570
21 января 2021 26
Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
27 января 2021 35
Обзор и тестирование блока питания Seasonic Prime TX-1000 (80 Plus Titanium)
26 января 2021 36
Обзор и тестирование процессорных СЖО be quiet! Pure Loop 280 и be quiet! Pure Loop 360
28 января 2021 21
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT
20 января 2021 31
Обзор игровой клавиатуры ASUS ROG Strix Scope RX
18 января 2021 37

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi назвала 33 смартфона, которые получат стабильную прошивку MIUI 12.5 – сроки выхода и список
18
В Redmi Note 8 Pro, Mi 9T, Mi 9 и других смартфонах обнаружены критические ошибки – список и решение
10
11 устройств Huawei и Honor получили стабильную глобальную прошивку EMUI 11 / Magic UI 4.0
6
GeForce RTX 3080 Ti 20 ГБ протестировали в майнинге и играх
17
Radeon RX 5600 XT за 50 000 р, Radeon RX 580 за 33 000 р – в магазинах РФ снова появились видеокарты
54
Праздник геймера - в Steam стартовала бесплатная раздача Ultimate Epic Battle Simulator
1
Процессор Samsung Exynos с графикой AMD RDNA не оставил шансов Apple A14 Bionic в тестах
12
Президент AMD рассказала, когда PlayStation 5 можно будет купить по рекомендованной цене
39
AMD признала майнеров равноправными потребителями графических процессоров
214
GSC GameWorld запустили новый квест-шифр связанный со S.T.A.L.K.E.R. 2
13
Трейдеры с Reddit массово скупают шуточную криптовалюту Dogecoin - за сутки курс вырос на 400%
13
Новая GeForce RTX 3080 Ti может стать жертвой майнеров – высокая эффективность125 MH/s по цене 999$
29
Илон Маск поднял стоимость Биткоина на 5 тысяч долларов всего за 30 минут – текущий курс – $37 000
20
Материнская плата ASUS на базе чипсета AMD WRX80 весит почти пять килограммов
17
Илон Маск отправил биткоин в полет к $38000, просто изменив статус в Twitter
37
Meizu 18 получит Snapdragon 888, 120-гц дисплей, подэкранную камеру и будет стоить от 580 долларов
5
Один 48-ядерный AMD EPYC 7643 без проблем справился с двумя 28-ядерными Intel Xeon Platinum 8280
29
Стали известны спецификации и результаты первых тестов RTX 3080 Ti 20 GB - карта догоняет RTX 3090
52
Внедрение 5G сетей натолкнулось на санитарные нормы РФ
16
Более полутора часов обнадёживающего геймплея Resident Evil Re:Verse
11

Популярные статьи

Верните мой 2001-ый: вспоминаем классные ПК-игры, вышедшие 20 лет назад
106
Мнение о Disco Elysium – унылая графомания, разочаровался и вернул деньги
72
Битва игровых компьютеров: Core i3-10320 & GeForce RTX 2060 и Ryzen 5 3500X & Radeon RX 5600 XT
14
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-4000 G.Skill Trident Z Royal (F4-4000C17D-16GTRSB) объемом 16 Гбайт
20

Сейчас обсуждают

Зю
23:21
Я так 1050Ti купил, а уже через месяц из них собирали риги и майнили, выгребая остатки из продажи
Видеокарта AMD Radeon RX 6700 XT будет ориентирована на игры в разрешении 1440p
dmitry07
23:19
Скидки и халява - основа эпика, странно надеяться, что люди начнут дополнительно тратить деньги на постоянной основе.
Статистика Epic Games Store пока не говорит об успешном будущем платформы
Rimm
23:18
давно пора уже было чесаться и идти к Самсунгам, глядишь и не было бы такого дефицита
AMD обдумывает разделение производства APU и GPU между TSMC и Samsung — сообщают инсайдеры
Елисей Творимиров
23:16
Закрыть ютуб. Хорошо что телевизер не создаёт эхо-камеру. Только его и смотрю.
Социальные сети вроде YouTube создают эхо-камеру, не пропуская альтернативных мнений
Демид Сергеев
23:14
Какой наркоман покрасил на графике красные карты в зелёный, а зелёные в красный?!
Выбираем самую быструю недорогую видеокарту – Radeon 580 и GeForce 1660S VS майнеры от Benchmark
Slow Mo
23:14
Мой видос,явно показывает различия,свой можешь засунуть Зелоту и себе в очело
Видеокарты AMD неспособны противостоять NVIDIA в игре Medium в режиме трассировки лучей
Archont
23:14
А разогнанный в хлам Celeron выдаст производительность i5. Одна история охренительнее другой.
Видеокарта Intel DG1 изучена энтузиастом — ожидаемая производительность на уровне GeForce GT 1030
Дым Туман
23:12
брал свою 1660 полтора года назад за 15 900,при нормальном развитии событий сейчас в районе 10 тыс должна была бы стоить,а поди ж ты...😂
Выбираем самую быструю недорогую видеокарту – Radeon 580 и GeForce 1660S VS майнеры от Benchmark
Dima Khudyakov
23:12
Первые тесты и обзоры будут на фоне ангара с фермами))
Видеокарта AMD Radeon RX 6700 XT будет ориентирована на игры в разрешении 1440p
p-4
23:11
Ахахаха типичный житель оверклокерса))) сравнение по ютубчику))) ютуб даже 50% ощущений не передает при живой игре. И не надо говорить, если сам не видел на нормальном мониторе
Видеокарты AMD неспособны противостоять NVIDIA в игре Medium в режиме трассировки лучей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем